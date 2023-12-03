Стало известно, почему перевозчик S7 отменил рейсы из Нижнего Новгорода в Москву

В авиакомпании S7 рассказали, почему решили отменить рейсы и как жителям региона вернуть деньги за билеты. Напомним, перевозчик неожиданно отменил все рейсы из Нижнего Новгорода в Москву. Уже с 15 января пассажирам придется выбирать другие авиакомпании, чтобы добраться до столицы и обратно.

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Как рассказали в авиакомпании, S7 Airlines приняла решение о сокращении полетной программы по ряду направлений и отмене рейсов в связи с сезонным перераспределением парка воздушных судов и оптимизацией расписания. Авиакомпания в течение года пересматривает расписание и корректирует его при необходимости.

Пассажирам, которые приобрели билеты на попавшие под оптимизацию рейсы на период после 15 января 2024 года, были направлены уведомления обо всех изменениях, а представители авиакомпании уже начали работу с ними.

«Всем пассажирам S7 Airlines предлагает оформить полный вынужденный возврат билета, перебронировать вылет на доступные рейсы S7 Airlines или других авиакомпаний, также можно переоформить билеты на рейсы S7 Airlines со стыковкой в одном из базовых аэропортов», — пояснили pravda-nn.ru в пресс-службе перевозчика.

При этом нижегородцы пожаловались, что перевозчик не возвращает сервисный сбор, который в среднем составляет 300 – 500 рублей.

Представитель авиакомпании объяснил, что сумма сервисного сбора не подлежит возврату.

«Сбор не включается в тариф за перевозку и взимается в соответствии с правилами авиакомпании Федеральными авиационными правилами РФ (пункт 9 абзац 5 Федеральных авиационных правил №155 «Правила формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, взимания сборов в области гражданской авиации»), — рассказали в компании.