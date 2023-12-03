Турпоток в Татарстан превысит 4 млн человек по итогам 2023 года

Туристический поток в Республику Татарстан, по прогнозам, составит по итогам 2023 года 4 млн человек. Об этом сообщил журналистам председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов в ходе дня республики на выставке-форуме "Россия".

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"Турпоток в Татарстан активно растет каждый год. В этом году мы превысим цифру в 4 млн человек", - отметил он.

По итогам 2022 года Татарстан посетили более 3,7 млн туристов.

По словам Иванова, власти региона активно развивают ряд направлений для привлечения туристов. В частности, он отметил межрегиональный туристский проект "Великий Волжский путь", один из маршрутов которого охватывает Татарстан, Чувашию и Марий Эл, а также межрегиональные туристические перевозки по Волге.

"Уже со следующего года, приехав в Татарстан, можно будет отправиться на скоростном "Метеоре" в Ульяновск, в Чебоксары и посмотреть все, что находится по пути", - добавил Иванов.