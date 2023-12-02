Эксперты назвали самые выгодные направления на новогодние праздники

Аналитики сервиса заказа путешествий изучили данные по бронированию авиабилетов и отелей, чтобы выяснить, какие направления являются самыми выгодными для отдыха во время новогодних праздников. К каким выводам они пришли, не телеканале «МИР 24» рассказала сотрудник пресс-службы сервиса Дарья Шулик.

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В какие страны выгоднее всего полететь и примерно на какой ценник рассчитывать за ночь в отеле?

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– В нашем топ-5 самых бюджетных зарубежных направлений по стоимости проживания попали Индия, где средняя цена за ночь в отеле начинается от 5460 рублей, Бахрейн – 5500 рублей, Абхазия – 5800 рублей, Казахстан – 7160 рублей и Лаос – 7680 рублей.

По нашим данным по бронированию авиабилетов, самым доступным направлением для путешествий за рубеж в новогодние праздники является Беларусь. Цена билета туда-обратно будет в районе 19500 рублей. Стоимость билет туда и обратно в Казахстан составит 32500 рублей, в Кыргызстан – 33975 рублей, в Азербайджан – 39000 рублей, в Узбекистан – 39000 рублей.

На что ориентировались аналитики при составлении рейтинга, на отели какого класса?

– Аналитики собирали данные по отелям без сортировки по количеству звезд, были включены и отели без рейтинга по звездности, так и отели со звездами.

По сравнению с 2022 годом, средняя цена за ночь в индийском отеле снизилась на 1900 рублей. Но ведь рейтинг составлен без учета стоимости авиабилетов, а значит, низкие цены на отели в Индии – это еще не гарантия того, что в целом поездка окажется выгодной и бюджетной?

– Аналитики отдельно смотрели и стоимость проживания именно в отеле, и стоимость авиабилетов. Возможно, стоимость билета в Индию по сравнению с Беларусью окажется дороже, но выгодной поездка станет именно за счет стоимости проживания. Цена проживания может быть намного ниже стоимости авиабилетов, но в совокупности поездка может оказаться более бюджетной.

Что касается новогодних путешествий внутри России, то какие регионы наиболее бюджетные?

– Среди регионов России самыми доступными по проживанию стали Ямало-Ненецкий АО, где средняя цена за ночь в гостинице равна 3000 рублям, республика Коми – 3350 рублей за ночь в отеле, республика Калмыкия – 4000 рублей за ночь, Оренбургская область – 4160 рублей и республика Марий Эл – 4410 рублей. В прошлом году на первом месте была Оренбургская область, где средняя стоимость ночи в отеле равнялась 2500 рублей. Самыми бюджетными по проживанию российскими городами стали Елабуга со средней стоимостью проживания в гостинице 3010 рублей, Таганрог – 3300 рублей, Ковров – 3380 рублей, Феодосия – 3410 рублей и Новокузнецк – 3500 рублей за ночь.

Наверное, немногих туристов удастся заманить в Ямало-Ненецкий АО низкими ценами на гостиницы, туда и добираться непросто. По данным бронирования авиабилетов и отелей, можно ли сказать уже сейчас, какие направления пользуются наибольшей популярностью у зимних путешественников?

– Стоимость авиабилетов – отдельная статья расходов. У нас есть топ-5 внутрироссийских направлений по новогодним бронированиям отелей для поездок с детьми. В топе Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород. Средняя стоимость ночи с ребенком в Москве будет в районе 5200 рублей, в Сочи – от 11000 рублей. По зарубежным направлениям лидерами снова стали Беларусь, Таиланд и Египет.

Какие российские регионы обделены вниманием туристов, несмотря на то, что и цены вкусные, и есть, что посмотреть?