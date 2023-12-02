В Приморье открылись лыжные базы и катки с бесплатным прокатом

"В эти выходные в Приморье начали работу 13 горнолыжных баз и катков, на которых жители могут бесплатно воспользоваться прокатом. В этом году на выделенные правительством края средства уже закуплены 2 305 комплектов лыж, 1 488 пар коньков, 1 328 комплектов для скандинавской ходьбы. У большинства муниципалитетов имеется также спортинвентарь, приобретенный в предыдущие годы, который также будет доступен в пунктах проката", - сообщили в пресс-службе.