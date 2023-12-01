Топ-5 мест в Крыму, которые стоит посетить каждому

Рассказать обо всех достопримечательностях Крыма невозможно. Это будет слишком большой список из-за своего разнообразия: древнейшие города, дворцы и храмы “на любой вкус и цвет”. Что уж говорить о природных объектах, сосчитать которые невозможно: разноцветные озера, горы, образовавшиеся на месте вулканов, загадочные пещеры, всевозможные водопады, ущелья, плато и многое многое другое. А горы и скалы - это достопримечательности Крыма, достойные отдельного внимания. Расскажем о 5 достопримечательностях Крыма, которые стоит посетить. Интересно будет всем: любителям замков и дворцов, истории и приключений, а также поклонникам горных массивов или даже литературы. При этом, отправляясь до них, можете быть уверены, что по пути вы встретите массу других интересных мест.

© runews24.ru

Ласточкино Гнездо (Гаспра, Ялта)

Видео дня

Главная достопримечательность Крыма возвышается на скале Аврора в ялтинском поселке Гаспра. Именно этот замок красуется на открытках, картах, рекламной продукции и путеводителях. Скала буквально врезается в морскую гладь, и во время штормов это место превращается в невероятное зрелище.

Природная красота, окружающая достопримечательность Крыма №1, делает это место еще более привлекательным для миллионов туристов. Сюда можно приехать на машине, оставив ее на стоянке, либо на морском катере, который курсирует довольно часто от набережной Ялты до причала, который находится около Ласточкиного гнезда.

Интересные факты о Ласточкином гнезде:

Замок в его современном виде был собственностью нефтепромышленника Штейнгеля, большого поклонника Крыма. Именно он в 1911 году и приобрел участок, задумав построить здание в средневековом стиле. Ранее строение представляло собой деревянное здание. В 1927 году замок едва не был разрушен в результате сильного землетрясения. Из-за этого природного явления в скале появилась большая трещина, некоторая часть сада упала в море, однако сам замок, к счастью, остался цел. Ласточкино гнездо и его окрестности можно увидеть во многих фильмах. Так, в 1987 году сюда приезжала съемочная группа фильма «Десять негритят», а еще тут снимали эпизоды «Мио, мой Мио» и «Первого удара» с Джеки Чаном.

Все еще думаете, что еще посмотреть в Крыму на машине? Советуем посетить следующие достопримечательности, расположенные в относительной близости:

Юсуповский дворец: 4 км Воронцовский дворец в Алупке: 7,1 км Ливадийский дворец: 8 км Массандровский дворец: 16 км

Водопад в Большом каньоне (окрестности села Соколиного Бахчисарайского района)

Вторая достопримечательность Крыма, которую стоит посетить - это самый грандиозный крымский каньон, уникальный в своем природном великолепии и масштабу. Это идеальное место для любителей горного отдыха, с оборудованными тропами. Достопримечательности Крыма - это еще и чудесные водопады, которые также можно увидеть здесь. Ежегодно сотни тысяч туристов приезжают прогуляться по Большому каньону, чтобы насладиться его главными достопримечательностями:

Завораживающим Голубым озером, Тисовым водопадом, Яблоневым бродом, Ванной Молодости.

Конечно же, непременно стоит побывать на смотровой площадке, с которой открывается потрясающий вид на каньон. Находясь рядом с этой достопримечательностью Крыма, сделайте пару фото. Опытные туристы советуют добираться сюда на своем транспорте. Это как раз тот случай, когда лучше не пользоваться групповыми экскурсиями, чтобы ни от кого не зависеть, и в полной мере получить удовольствие от прогулки, во время которой можно устроить пикник.

Интересные факты о Большом каньоне:

1. Расположен каньон в 5 км к юго-востоку от села Соколиное (Бахчисарайский район). По факту, это северо-восточная граница знаменитого Ай-Петринского массива.

2. Если отправиться на прогулку по каньону в жаркое время, здесь будет вполне комфортно. Если у вас закончилась вода, не переживайте: по дороге вы встретите родник Пания. Кстати, весной этот родник часто превращается в живописнейший каскадный водопад.

3. Ближайший магазин находится в 5 км, так что еду и воду лучше брать с собой заранее. Около входа в каньон есть ларек, но открывается он только в летний высокий сезон.

4. Формировался Большой каньон Крыма в древнейших массивах известняка, менявшихся под действием водной эрозии примерно 1,5—2 миллиона лет назад. По факту, каньон представляет собой огромную тектоническую трещину, которая со временем превратилась в одну из самых привлекательных и невероятных мест полуострова.

Если вы поклонник природного туризма, обладаете достаточным временем и думаете, что еще посмотреть в Крыму, то советуем посетить (или взять на заметку) такие места как:

Долина привидений на горе Демерджи недалеко от Алушты Тропа Голицына (Соколиная тропа) на горе Коба-Кая в Новом Свете Боткинская и Штангеевская тропы в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике Средневековый город-крепость Чуфут-Кале на плато недалеко от Бахчисарая

Храм-маяк Николая Чудотворца (Малореченское)

Знаменитый храм-маяк Святого Николая Чудотворца (Мирликийского) в селе Малореченское, между Алуштой и Судаком - еще одна достопримечательность Крыма, которую стоит посетить. Это самый высокий храм на полуострове: 65 метров. Именно сюда на молитву специально приезжают крымские моряки перед тем, как уйти в море, а также после возвращения.

Храм построен на высочайшем обрыве около самой кромки Черного моря и производит невероятное впечатление на всех, кому удается здесь побывать. Эту достопримечательность Крыма можно увидеть со многих точек Южнобережья Крыма.

Фасад здания украшают большие яркие панно с ликами святого Николая Чудотворца и Пресвятой Богородицы, а на нижнем ярусе комплекса находится музей, посвященный памяти погибших в морских катастрофах. Здесь находится множество якорей, крестов и памятных табличек.

Интересные факты о храме:

1. Вместо традиционного купола на храме установлен крест, под которым “прячется” ажурный шар - символ Земли. В нем и установили маяк, луч которого, как говорят местные служители, дарит надежду всем, кто ищет спасения. Включается в темное время суток, но по факту не включен в лоции Черного моря, то есть, не является действующим маяком.

2. По разным данным, высота храма составляет от 63 до 65 метров, что является рекордом среди подобных сооружений.

3. А на одной из стен можно увидеть и изображения дельфинов, стая которых по преданию приплыла к месту основания храма, что стало добрым знаком.

4. Местные рассказывают, что сюда часто приезжают родные родственников погибших подлодки «Курск», памяти которой посвящен один из экспонатов.

Что еще можно посмотреть в Крыму? Вообще в Крыму находится множество храмов и церквей самых разных конфессий и вероисповеданий. В какую бы сторону полуострова вы ни отправились, везде найдется храм или священное место, и не только традиционного христианского направления. Заходить туда можно. Например:

Армянская апостольская церковь святой Рипсиме в Ялте

Скит Анастасии Узорешительницы или Бисерный храм в Бахчисарае

Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе в Севастополе

Храм Святого Иоанна Предтечи в Керчи

Храм Вознесения Христова над Форосом

Ялтинский Дом Чехова

Крым - это еще и прекрасная возможность познакомиться с литературным и культурным наследием. Советуем начать с дома Чехова в Ялте («Белая дача»). Описание этой достопримечательности Крыма достойно отдельного внимания: дом находится практически в самом центре Ялты, уютно расположившись среди домов и извилистых улочек. Это музей, организованный в доме знаменитого писателя, который смог сохранить атмосферу того времени и обстановку, в которой жил писатель. И вы точно не пройдете мимо чудесного сада, растения в котором Чехов высаживал своими руками.

Советуем не торопиться, и медленно пройдись по этому уютному уголку, насладиться этой достопримечательностью Крыма и сделать пару фото. А после того, как покинете дом, отправляйтесь в соседний Гурзуф, на еще одну дачу Чехова на скалистом берегу живописной бухты, где он скрывался от шумной Ялтинской суеты.

Интересные факты о даче Чехова:

1. Вещи и мебель находятся на тех же местах, что и во время жизни писателя

2. Здесь вдохновленный Чехов написал пьесы «Три сестры», «Вишневый сад», а также рассказы «Дама с собачкой», «Архиерей», «На святках» и другие знаменитые произведения

3. Все предметы остались целы, даже в годы ВОВ, и все благодаря сестре писателя и впоследствии первому директору музея - Марии Павловне Чеховой.

Крым всегда был излюбленным местом знаменитых поэтов и писателей. Сколько всего достопримечательностей на полуострове связанных с ними, подсчитать сложно. Но зато можно найти эти достопримечательности Крыма на карте. Итак, если вы хотите почувствовать хоть ненадолго ту обстановку, советуем вам посетить:

Музей Пушкина - Гурзуф

Мемориальный музей писателя Шмелева - Алушта

Дом-музей Паустовского - Старый Крым

Музей Волошина - Коктебель

Музей Марины и Анастасии Цветаевых - Феодосия

Музей «Гринландия» Александра Грина - Феодосия

Что посмотреть в Крыму на машине? Отправляйтесь в Аджимушкайские каменоломни (Керчь)

Расположенный в 5 км от Керчи небольшой поселок Аджимушкай известен своей трагической историей. Если думаете, что необычного посмотреть в Крыму, приезжайте в Керчь. Начиная с 1830-х годов в этом месте добывали известняк, что привело к образованию шахт, многие из которых стали закрытыми. К военному времени сеть туннелей (катакомб) была расширена, и позднее они были названы Большая и Малая Аджимушкайские катакомбы.

Во времена войны это стало местом укрытия советских граждан, а сегодня - это одна из самых страшных достопримечательностей Крыма. Посетить этот музей решается не каждый путешественник. Это место буквально пропитано историей и судьбами людей, пытавшихся не просто выжить под землей, но и защитить честь своей Родины. Перед экскурсией не забудьте тепло одеться: даже в летний зной в этом подземелье весьма прохладно.

Что такое Аджимушкайские каменоломни? Представляем 3 факта об этой достопримечательности Крыма:

1. Трагическая история мужественного подземного сопротивления советских солдат и местного населения во времена Великой Отечественной Войны. После того как была захвачена Керчь произошло отступление Крымского фронта в мае 1942 года.

2. 170 подземных дней в нечеловеческих условиях. Для справки: фашисты взяли Данию за 6 часов, Голландию - за 5 дней, Югославию - за 11, Бельгию - за 18, Польшу - за 27 дней, Францию - за 1 месяц и 12 дней.

3. Это время, в течение которого люди под землей пытались обустроить свой быт по принципу гарнизона. С командиром, подразделениями, штабом, медсанбатом, а также караульной службой. Позднее здесь появилось и кладбище, в том числе и детское.