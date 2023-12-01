«Живу в Сочи, но на лыжах катаюсь в Турции»: местные отреагировали на открытие сезона

Два горных курорта Сочи сегодня досрочно открыли горнолыжный сезон. В Красной Поляне заработали четыре трассы в «Цирке-2» на отметке 2200 м, и еще одна на «Альпике» в «Газпроме».

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Это стало возможным благодаря щедрым ноябрьским снегопадам. Толщина снежного покрова, по информации Красной Поляны, составляет порядка 1 м, что позволило открыть трассы уже 1 декабря и рассчитывать на снежный сезон. Последний раз такой ранний старт наблюдался 5 лет назад – в 2018 году.

На курорте «Роза Хутор», в свою очередь, обещают открыть катание 8 декабря.

«В первую очередь можно будет протестировать трассы Северного склона с отметки 2320 до отметки 1600», – указано в сообщении пресс-службы.

Качество подготовки зоны катания не разочаровало первопроходцев.

«Камней не встретил», – поделился в сторис первыми впечатлениями блогер Riderhelp.

По словам жительницы Сочи Ольги Шиллинг, катание было комфортным, хотя и не быстрым, так как во второй половине дня температура стала плюсовой и снег подтаял. Людей на трассах в пятницу оказалось немного – наплыв туристов ожидается в выходные.

Пожалуй, единственное, что расстраивает сейчас любителей отдыха в горах Сочи, так это цены.

«Аттракцион невиданной щедрости от Газпрома – открыли одну (!) трассу на “Альпике”, цена скипасса 2200», – возмущается подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома» (в Красной Поляне однодневный ски-пасс стоит 3300. – Ред.).