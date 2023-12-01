«Живу в Сочи, но на лыжах катаюсь в Турции»: местные отреагировали на открытие сезона

«Живу в Сочи, но на лыжах катаюсь в Турции»: в соцсетях отреагировали на открытие горнолыжного сезона
Два горных курорта Сочи сегодня досрочно открыли горнолыжный сезон. В Красной Поляне заработали четыре трассы в «Цирке-2» на отметке 2200 м, и еще одна на «Альпике» в «Газпроме».
Это стало возможным благодаря щедрым ноябрьским снегопадам. Толщина снежного покрова, по информации Красной Поляны, составляет порядка 1 м, что позволило открыть трассы уже 1 декабря и рассчитывать на снежный сезон. Последний раз такой ранний старт наблюдался 5 лет назад – в 2018 году.
На курорте «Роза Хутор», в свою очередь, обещают открыть катание 8 декабря.
«В первую очередь можно будет протестировать трассы Северного склона с отметки 2320 до отметки 1600», – указано в сообщении пресс-службы.
Качество подготовки зоны катания не разочаровало первопроходцев.
«Камней не встретил», – поделился в сторис первыми впечатлениями блогер Riderhelp.
По словам жительницы Сочи Ольги Шиллинг, катание было комфортным, хотя и не быстрым, так как во второй половине дня температура стала плюсовой и снег подтаял. Людей на трассах в пятницу оказалось немного – наплыв туристов ожидается в выходные.
Пожалуй, единственное, что расстраивает сейчас любителей отдыха в горах Сочи, так это цены.
«Аттракцион невиданной щедрости от Газпрома – открыли одну (!) трассу на “Альпике”, цена скипасса 2200», – возмущается подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома» (в Красной Поляне однодневный ски-пасс стоит 3300. – Ред.).
По ее словам, живя в Сочи, она предпочитает кататься на лыжах в Турции – так дешевле. «В общем, 50 спусков стоит 1200 лир, это примерно 3800 (рублей). Но столько раз спуститься – это на 2 дня точно, а кому-то и больше. Я в этом году заложила около 7000 на 3 дня каталки на двоих. И это копейки по сравнению с Сочи», – пишет Татьяна. Впрочем, судя по тому, что отели в Сочи далеко не пустуют, многие к ценам уже привыкли.