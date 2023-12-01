Отдых на горнолыжном курорте Домбай. Как добраться и что посмотреть?

Домбай — один из самых популярных горнолыжных курортов России: сюда едут, чтобы покататься на горных лыжах и сноубордах, вкусно поесть в кафе, отдохнуть в отелях, а также посетить местные каток и сноупарк. Впрочем, Домбай — это место, где очень много развлечений на любой вкус и кошелек можно найти даже летом. Подробности о том, что предлагает своим гостям Домбай и как добраться до него из крупных городов и других населенных пунктов, выясняла «Лента.ру».

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Почему Домбай так популярен?

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Домбай — это то место, где в любое время года можно встретить очень много туристов. Курорт считается одним из самых популярных вариантов для путешествий по Северному Кавказу.

Домбай входит в пятерку лучших горнолыжных курортов по мнению россиян

PR-менеджер компании «Яндекс.Путешествия» Дарья Шулик в беседе с «Лентой.ру» приводит данные опроса: за Домбай, как за лучший курорт, проголосовали 17 процентов респондентов. Помимо него в топ попали Красная Поляна (49 процентов), Шерегеш (21 процент), Белокуриха на Алтае (18 процентов) и Архыз (16 процентов).

Пик туристического сезона в Домбае и Теберде приходится на зиму — в это время огромное число гостей приезжает туда на зимний отдых. Этот курорт — одно из любимых мест российских лыжников и сноубордистов.

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» директор по коммуникациям сервиса бронирования МТС Travel Сергей Становкин, помимо множества трасс нескольких уровней сложности, на курорте есть хорошая горнолыжная школа и развитая туристическая инфраструктура.

Кроме того, неподалеку расположено очень много кафе и отелей на разный вкус и кошелек. Помимо лыж, в поселке Домбай есть и другие зимние развлечения: например, каток и сноупарк, где можно весело провести время с детьми.

Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев в беседе с «Лентой.ру» рассказывает, что Домбай в зимнем сезоне 2023-2024 годов уже вошел в тройку лидеров среди горнолыжных курортов России, хотя в 2022 году он не был так популярен у отдыхающих.

Поскольку очень много туристов обычно планируют свой отдых за две-четыре недели до поездки, возможно, результат Домбая еще улучшится Олег Козырев директор по маркетингу интернет-магазина туров

По словам Козырева, на данный момент средний чек отпуска в Домбае составляет 72 тысячи рублей. Отпуск в традиционно популярных Красной Поляне и Шерегеше обойдется дороже — в 83 и 95 тысяч рублей соответственно. При этом обычно главным конкурентом Домбая выступает Приэльбрусье, но его пока нет среди популярных туристических направлений на ближайший сезон.

Как добраться до Домбая?

По словам Сергея Становкина, базовый маршрут доступен до Домбая через Минеральные Воды, где находится аэропорт имени М. Ю. Лермонтова, принимающий множество рейсов из крупных городов России и других населенных пунктов.

Цена на авиабилет Москва — Минеральные Воды начинается от 4395 рублей, время в пути займет в среднем три часа 25 минут в одну сторону.

Из Минеральных Вод добраться до Домбая в одну сторону можно на автомобиле: например, заказав трансфер в отеле, такси или доехать самостоятельно на арендованной машине.

Последний вариант отлично подойдет тем, кто собирается путешествовать по различным туристическим локациям в регионе Сергей Становкин директор по коммуникациям сервиса бронирования

Путь из Минеральных Вод до Домбая на автобусе займет, как минимум, четыре часа в одну сторону. Транспорт ходит прямо от аэропорта, стоимость билета на автобус — около 1500 рублей.

Где остановиться в Домбае?

По словам Сергея Становкина, на зиму 2023-2024 количество ранних бронирований отелей в поселке Домбай выросло на 45 процентов по сравнению с прошлым сезоном. При этом бронируют отели в среднем на пять дней, средний чек на эту зиму составляет порядка 6800 рублей в сутки.

Домбай предлагает довольно много вариантов проживания. Стоимость ночи в трехзвездочной гостинице начинается от 2900 рублей Дарья Шулик PR-менеджер

К слову, лучшими в Домбае считаются курортные комплексы Поляна Азау и Поляна Чегет: оттуда проще всего добираться до трасс. Самым необычным местом размещения на курорте по праву считается гостиница «Тарелка», расположенная на склоне горы Мусса-Ачитара на высоте 2250 метров над уровнем моря.

Что делать в Домбае зимой?

Высокий сезон, любимое время лыжников и сноубордистов, начинается в Домбае в декабре. По словам Дарьи Шулик, в основном туристы катаются на склоне горы Мусса-Ачитара. Там созданы довольно комфортные условия для катания — спуски в одну сторону умеренные, а трассы широкие.

Кроме того, на курорте развита инфраструктура: оборудование можно взять в пунктах проката, перекусить получится в местных кафе, добраться до трасс легко на подъемниках, а склоны регулярно обрабатываются от излишков снега.

Как отмечает в беседе с «Лентой.ру» директор по маркетингу тревел-сервиса «Купибилет» Екатерина Долгих, туристы как из России, так и из других стран мира едут в Домбай не только ради снежных трасс, популярных у лыжников и сноубордистов, но и ради красоты дикой природы Кавказа.

Например, на курорте можно увидеть Эльбрус с горы Мусса-Ачитара высотой в 3200 метров над уровнем моря. Подняться на горные вершины можно при помощи канатных дорог: ски-пасс (электронный абонемент, который позволяет гостям горнолыжных курортов пользоваться подъемниками как в одну сторону, так и в обе) обойдется в сумму от 500 до 2,5 тысячи рублей.

Одна из ярких туристических достопримечательностей Домбая — Чучхурский водопад. Дорога туда довольно легкая, поэтому такая прогулка доступна даже не самым спортивным людям и детям Олег Козырев директор по маркетингу интернет-магазина туров

Что делать в Домбае летом?

В летний период Домбай — это место, где найдутся прекрасные возможности для отдыха так называемых туристов-«приключенцев», говорит Сергей Становкин. В отличие от лыжников и сноубордистов, такие люди предпочитают отправляться в походы к видовым природным локациям: озерам, водопадам, горам и горным рекам.

Летом в Домбай стоит поехать любителям отдыха в уединении с природой. Часть поселка находится на территории Тебердинского заповедника, а среди развлечений популярны альпинизм и хайкинг Дарья Шулик PR-менеджер

Как отмечает Дарья Шулик, в Домбае каждый турист найдет что-то по вкусу. Здесь есть труднопроходимые маршруты для опытных путешественников и более легкие экологические тропы. Они подойдут тем, кто хочет насладиться красотами Домбая, в том числе видами на живописные горные реки, без лишних трудностей. Кроме того, это отличный вариант для тех, кто путешествует с детьми или не хочет отправляться в очень долгую пешую прогулку.

Самые отважные туристы, готовые провести долгое время в пути, могут дойти до Бадукских озер. В этом случае придется преодолеть несколько подъемов и каменистых троп, но награда в виде живописных озер того стоит.

Помните, что температура в горах будет ниже, чем в поселке. Поэтому, если вы планируете восхождения, то берите с собой одежду потеплее и с вниманием подойдите к выбору удобной обуви Дарья Шулик PR-менеджер

Среди других популярных маршрутов в Домбае Екатерина Долгих называет прогулки на склоне горы Мусса-Ачитара. По словам эксперта, это лучшая панорама Главного Кавказского хребта. Также можно прогуляться в ущелье Домбай-Ульген (самый легкий маршрут) и в ущелье Алибек, где туристам встретятся живописные горные реки.

Кроме того, популярный вид отдыха на курорте — это конные прогулки

Знакомство с лошадьми, освоение азов верховой езды и конное путешествие (даже если время в пути небольшое) может стать отличным планом на день. Для этого стоит заглянуть в специализированные конюшни Домбая или Теберды.

Как устроен гастрономический туризм в Домбае?

Своей популярностью в любое время года Домбай отчасти обязан и местной кавказской кухне. По словам Сергея Становкина, лучшие места для гастротуризма — это маленькие семейные кафе и рестораны, где можно не только попробовать уникальные блюда, приготовленные по домашним рецептам, но и пообщаться с местными жителями, узнать про их обычаи, традиции и культуру.

Еще один из интересных вариантов для знакомства с кухней Домбая — это видовые кафе и рестораны, в которых красиво и днем, и вечером. До некоторых из них добраться можно только на канатной дороге, что оставляет еще более яркие впечатления от отдыха Сергей Становкин директор по коммуникациям сервиса бронирования

При этом собеседник «Ленты.ру» отмечает, что при посещении Домбая или Теберды не стоит забывать и про стритфуд: чтобы попробовать и купить чурчхелу, варенье, специи и другие продукты, лучше всего отправляться на рынок. Конечно, в поселке Домбай можно найти и места с привычными блюдами европейской кухни и высоким уровнем сервиса.

По словам Дарьи Шулик, находясь в районе Домбая или Теберды, обязательно стоит попробовать шашлык, который поможет восстановить силы после активного отдыха. И, конечно, не упустите возможность продегустировать хычины — лепешки из тонкого теста с начинкой.

В общем, Домбай — это уникальное место, где природные красоты сочетаются с развитой инфраструктурой, что позволяет получить максимум удовольствия от любого вида отдыха.

Летом туристов привлекают природные достопримечательности — туда приезжают ради красивых видов, скалолазания и прогулок на свежем воздухе.