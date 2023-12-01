Фермерам могут разрешить размещение туристов

Фермерам предлагают разрешить размещение туристов
Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить крестьянским хозяйствам, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, временно размещать туристов в рамках сельского туризма.
Возможность осуществления деятельности в сфере сельского туризма сельскохозяйственными товаропроизводителями появилась в 2021 году. В связи с этим предлагается дополнить Закон «О развитии сельского хозяйства» положением, согласно которому сельскохозяйственные производители имеют право работать в сфере сельского туризма.
Помимо этого, законопроектом предлагается предусмотреть, что фермеры в рамках осуществления деятельности в сфере сельского туризма могут оказывать услуги по временному размещению туристов в жилых домах.
Как писала «Парламентская газета», член Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова ранее заявила, что доля сельского туризма в России составляет шесть процентов, однако в европейских странах его доля — порядка 50 процентов.