Фермерам могут разрешить размещение туристов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить крестьянским хозяйствам, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, временно размещать туристов в рамках сельского туризма.

© Парламентская газета

Возможность осуществления деятельности в сфере сельского туризма сельскохозяйственными товаропроизводителями появилась в 2021 году. В связи с этим предлагается дополнить Закон «О развитии сельского хозяйства» положением, согласно которому сельскохозяйственные производители имеют право работать в сфере сельского туризма.

Помимо этого, законопроектом предлагается предусмотреть, что фермеры в рамках осуществления деятельности в сфере сельского туризма могут оказывать услуги по временному размещению туристов в жилых домах.