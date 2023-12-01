Москвичей и туристов пригласили на катки «Московских сезонов»

Ледовые катки открылись на площадках «Московских сезонов». Об этом в пятницу, 1 декабря, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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— Круглый год на площадках «Московских сезонов» проводят интересные тематические мероприятия, будь то пасхальные концерты или театральные постановки в рамках «Путешествия в Рождество». Помимо этого, каждой зимой там можно кататься на коньках. В этом году залили 22 катка в разных районах города, — отметила она.

Все желающие могут посетить катки бесплатно. Они работают с 11:00 до 22:00 в будние и с 10:00 до 22:00 в выходные дни. Перед посещением нужно заранее зарегистрироваться на удобный сеанс.

Вход на каток со своими коньками бесплатный. К услугам посетителей также есть ячейки для хранения вещей и пункт заточки. Стоимость проката коньков не изменилась с прошлого года: она снова составляет 50 рублей. Доступна обувь от 27-го до 46-го размера. Также необходимо будет внести залог, который вернут после сеанса.