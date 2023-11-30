Более 30 новых отелей и гостиниц открыли на Кубани в 2023 году

Более 30 новых отелей и гостиниц открыли на курортах Краснодарского края в 2023 году. Открытие новых объектов размещения создаст дополнительные рабочие места, в ближайшее время в отелях и гостиницах понадобится около 20 тыс. сотрудников, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

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"В 2023 году в Краснодарском крае открыли более 30 средств размещения. В ближайшие годы для работы в новых гостиницах и отелях потребуются около 20 тыс. специалистов сервиса, профессиональных горничных, администраторов, аниматоров, поваров, официантов", - говорится в сообщении.

Кубань привлекает не только большое количество туристов, но и инвесторов. В регионе реализуются порядка 45 инвестпроектов туристической отрасли на общую сумму 500 млрд рублей. Идет строительство туристических гостиничных комплексов в основном категории 4 и 5 звезд. Уточняется, что реализация туристических проектов даст комплексное развитие территорий и увеличение номерного фонда на 33 тыс. номеров.