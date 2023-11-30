Кабмин на заседании обсудил меры по поддержке сельского туризма

Российское правительство приняло решение снять запрет на расселение туристов в гостевых домах, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он рассказал, что в сельской местности приезжим зачастую предлагают поселиться в жилых домах, находящихся на землях сельхозназначения.
"Это такие небольшие гостевые дома, где раньше официально нельзя было оказывать услуги по временному размещению путешественников", - пояснил премьер.
"Теперь такое ограничение снимается, соответствующий законопроект есть в нашей сегодняшней повестке", - сказал Мишустин.
Он отметил, что благодаря принятому решению владельцы и крестьянских, и фермерских хозяйств смогут активнее работать по туристическому направлению.
"Приглашаю, кстати, к сотрудничеству и бизнес, и граждан", - добавил глава кабмина, обратив внимание на то, что спрос на агротуризм в стране растет.
По словам Мишустина, это является хорошим стимулом как для самой туристической отрасли, так и всех смежных сфер.
"Правительство будет и дальше способствовать развитию сферы гостеприимства, в том числе и на селе", - пообещал он, подчеркнув, что это будет способствовать как развитию малого и среднего агробизнеса, так и продвижению региональных брендов.