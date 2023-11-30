Васюганские болота – это одна из крупнейших болотных систем мира, расположенная на территории Томской области в Западной Сибири. Площадь этих болот составляет около 53 тысяч квадратных километров.

Васюганские болота играют важную природоохранную роль, являясь естественным резервуаром пресной воды и регулируя её сток в речные системы Западной Сибири. Торфяная залежь болот задерживает и нейтрализует различные загрязнения, очищая проходящую через неё воду.

Также эти болота имеют мировое значение. Большие отложения торфа в этой области играют важную роль в регуляции глобального потепления, именно благодаря им предотвращается возникновение парникового эффекта.