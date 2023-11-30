Российские туристы шокированы ценами на ски-пассы

За месяц до Нового года на сайтах горнолыжных курортов России еще можно найти спецпредложения на ски-пассы на зимний сезон. Но даже с учетом скидок билеты на подъемники стоят недешево.

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Например, на «Розе Хутор» акция завершается 30 ноября: пятидневный ски-пасс для взрослого на даты с 30 декабря продается онлайн за 22,5 тыс. руб., для ребенка возраста от 7 до 14 лет – за 11,3 тыс. руб. Покататься семье из трех человек обойдется в 56,3 тыс. руб.

Сэкономить 12 тыс. руб. можно, если отправиться на курорт сразу после новогодних каникул. С 13 января те же 5 дней катания стоят для троих 44 тыс. руб.

На курорте «Архыз» сегодня еще действуют спецпредложения «черной пятницы». Даже на новогодние даты сейчас реально купить онлайн пятидневные ски-пассы за 12,3 тыс. руб. для взрослого и за 8 тыс. руб. на ребенка. Но надо учитывать, что детские билеты здесь для возрастной категории от 6 до 13 лет, то есть на год меньше, чем на «Розе Хутор». В любые даты с 30 декабря по 7 января покататься 5 дней семье из трех человек будет стоить 32,6 тыс. руб.

Стоимость ски-пассов на российских горнолыжных курортах активно обсуждается в тг-канале «Крыша ТурДома». В комментариях к посту по теме многие выражают недовольство чрезмерной, по их мнению, дороговизной:

«Хотели поехать в Красную Поляну, но увидели цены и решили: лучше накатаемся в Турции зимой», «Такую стоимость устанавливают, чувствуя себя монополистами. Пользуются ситуацией».