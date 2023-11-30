Цены на новогодние «Сапсаны» взлетели выше бизнес-класса у авиакомпаний

Туристам, которые хотят с комфортом уехать на поезде из Москвы в новогодние каникулы, чтобы погулять в Петербурге, стоит поторопиться. Билетов на «Сапсан» в продаже осталось очень мало, и цены на них не радуют.

© Tourdom.ru

Начиная с 2 января билеты в бизнес-класс «Сапсана» предлагают за 13 тыс. руб. в одну сторону. Эти цены актуальны практически во все праздничные дни. А на обратную дорогу с берегов Невы в столицу предложения доходят и до 16 тыс.

В некоторых составах скоростных поездов раскуплен и весь бизнес. В таком случае придется выбирать первый класс. Его предлагают почти за 30 тыс. Есть поезда, где и в таких вагонах осталось считаное количество свободных кресел.

В такой ситуации комфортное путешествие по воздуху обойдется гораздо дешевле, чем на поезде. Да и подобрать варианты здесь проще. Самые низкие ценники на перелеты в бизнесе у S7 – они начинаются от 14 тыс. С 21–22 тыс. стартуют предложения у Utair и «Аэрофлота». Такие предложения у этой пары перевозчиков можно найти во все праздничные дни, а вот у S7 в некоторые даты дешевле 24 тыс. нет. В любом случае выше всех ценник у «Уральских авиалиний» – от 26 тыс.