На Кубани смыло популярные места отдыха туристов

Шторм за последние дни принес серьезные изменения на пляжах Анапы, стерев песчаные участки вместе со знаменитыми дюнами. По данным администрации города-курорта, не менее 30 пляжей от самой Анапы до станицы Благовещенской подверглись разрушениям из-за непогоды.

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Знаменитые песчаные дюны стали одной из самых пострадавших зон, сообщил источник издания «Краснодарские известий». Они оказались под водой, и часть дюн была повреждена. Даже сегодня море продолжает забирать песок вместе с растительностью в этой области.

Оценить реальные масштабы ущерба будет возможно лишь через неделю после утихания шторма, когда специалисты смогут провести детальный обзор всей территории.

Будет видно, как изменилась линия берега, как сократилась песчаная часть пляжа. Волны достигали дюн и проходили через них. Из-за этого регион потерял значительную часть песка на пляжах, отметил член Совета по курортам и туризму Анапы и эколог Станислав Ермолаев.

Один из вариантов восстановления пляжей заключается в искусственной подсыпке песка из других районов. Однако этот процесс требует тщательных исследований, экспертизы и разрешений.