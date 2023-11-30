Россиянка отдохнула в Адлере и описала поездку фразой «на еду ушло 100 тысяч»

Россиянка отдохнула с семьей в Адлере за 300 тысяч рублей и рассказала, какие минусы заметила в поездке. Своим мнением она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

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В первую очередь путешественница отметила, что в номерах ее отеля в 15 минутах от моря было грязно, причем за дополнительную уборку необходимо было доплачивать тысячу рублей.

«Младшему ребенку полгода, так что приходилось ее делать самим», — пожаловалась она.

Туристка добавила, что во время отдыха ее семье приходилось питаться в кафе и столовых, поэтому на еду у них ушло 100 тысяч рублей. Также она рассказала об аниматорах на набережной, которые выманили у нее пять тысяч рублей за пять фотоснимков. «Это ужас! Мы были очень расстроены», — такой фразой описала она этот опыт.

Кроме того, путешественнице не понравился местный пляж.

«Кругом галька, ходить без обуви просто невозможно, особенно ребенку, — рассказала автор отзыва. — Море было теплое, но солнечных дней мы застали мало».

Со всеми развлечениями, перелетом и проживанием отдых семье из четырех человек обошелся в 300 тысяч рублей. Россиянка отметила, что в целом поездка ей понравилась.