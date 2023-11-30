Путешествие в Сибирь: что посмотреть в Красноярске

Красноярск для путешествия из Приморья маршрут не самый банальный и очевидный, но точно заслуживающий внимания. Гости сибирского города обычно отмечают: Красноярск – это территория контрастов. Здесь сочетаются красота первозданной природы и гениальность инженерной мысли, суровая промышленная среда и невероятная кухня.

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Наш корреспондент посетила этот мегаполис и нашла целых пять причин отправиться в путешествие по Сибири. Основные достопримечательности, туристические маршруты и блюда сибирской кухни в обзоре редакции DEITA.RU.

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Экопарк Гремячая грива

Это лес внутри города и маршруты, выходящие за его пределы. Например, на месте Николаевкой сопки, которая находится рядом с парком, был вулкан. Кстати, его можно увидеть в дополненной реальности при помощи приложения МТС Live. Здесь обитали мамонты, росли гигантские папоротники, а вместо Торгашинского хребта бушевало древнее море. Историю флоры и фауны этих мест рассказывает цифровой аудиогид от МТС. Он бесплатный и доступен всем пользователям. Очень удобное и современное решение – взял наушники и вперёд.

Парк удивляет своими масштабами и локациями. Пешеходные и спортивные дорожки, видовые площадки, игровые зоны и геологический музей аккуратно вписаны в природный ландшафт. Самый длинный маршрут составляет 42 километра – это тропа от Гремячей гривы до Дивногорска.

Красноярские столбы

Невероятные каменные исполины, в которых угадываются черты людей, животных и мифических существ, видны с нескольких точек Красноярска. Подобраться ближе к ним можно с Восточного входа в национальный парк. Так ваше путешествие начнётся с гранитного карьера, который превращается в сказочный ледопад зимой и служит тренировочной площадкой альпинистам. Сюда же ведёт лестница с видовой площадкой, откуда открывается первый вид на столбы.

Начало маршрута полностью благоустроено: гостей ждёт бесплатная парковка, тёплые уборные, комната мамы и ребёнка и визит-центр. Вход абсолютно бесплатный. По нацпарку идут множество маршрутов – выбирайте тот, который будет вам по силам, так как поход на столбы может занять весь день.

Сибирская кухня

Наконец-то добрались до самого вкусного. Блюда сибирской кухни созданы на основе уникальных ингредиентов: таёжных ягод, грибов, речной рыбы, оленины, рябчиков, перепёлок.

Красноярская кухня – это локальная сибирская кухня, объединяющая традиции и рецепты местных народов и их культур. Некоторые блюда остаются на столах сибиряков спустя несколько столетий. Яркий пример – строганина. Это нарезка из сырой свежезамороженной рыбы, как правило, северной: нельмы, муксуна, тугуна и других. В ресторанах строганина подаётся в виде «Полярного плашкоута» на ледяной глыбе с разными соусами и приправами.

Блюда из оленины заслуживают отдельного внимания. Дикое, но очень нежное мясо отлично сочетается с лесными ягодами: голубикой, черникой или брусникой. Самые сочные блюда из оленины, по мнению местных шеф-поваров и экспертов, это карпаччо и тартар.

Все традиционные блюда региона и рестораны, где их можно попробовать, собраны в бесплатном гастрономическом гиде от МТС. Онлайн путеводитель собрал главные «хиты» красноярской кухни, рекомендации и рецепты от бренд-шефов ключевых ресторанов. Путешественникам, прибывающим в Красноярск, приходит приветственное SMS со ссылкой на цифровой путеводитель. При этом, воспользоваться гастрономическим гидом МТС Travel по прямой ссылке могут абоненты всех операторов.

Торгашинская лестница

Рядом с Восточным входом «Красноярских столбов» находится самая длинная лестница в России. Общий набор высоты составляет 240 метров. Кажется, что немного, но представьте, что вы поднимаетесь на 80 этаж. Не пугайтесь, подъём не вертикальный – лестница повторяет изгибы склона и в среднем путь наверх составляет около 40 минут.

Лестница ведёт на вершину Торгашинского хребта, откуда открывается вид на столбы и окрестности Красноярска.

Бобровый лог

Это всесезонный фанпарк: зимой - горнолыжный комплекс, летом - экотропы, тёплый бассейн под открытым небом, даунхилл (скоростной спуск на горном велосипеде) и другие активности. Необязательно быть лыжником или сноубордистом, чтобы попасть на вершину парка - подъёмник работает круглый год.

Горнолыжный сезон в Красноярске длится полгода. Горнолыжный комплекс включает 15 трасс разного уровня сложности, канатно-кресельными, бугельными и буксировочными подъёмниками.