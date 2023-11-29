Бронирование отелей на новогодние праздники обойдется на 20% дороже

Гильдия отельеров: в новогодние каникулы ожидается рекордно высокий спрос на отели
Бронирование отелей на новогодние праздники обойдется россиянам на 20% дороже по сравнению с прошлогодним периодом. Существенную часть мест в отелях на популярных направлениях (Москва, Санкт-Петербург, Калининград) уже раскупили. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников.
В настоящее время места в отелях, которые «более-менее приличны», по большей части забронированы.
«Спрос большой. Больше, чем за последние годы. Я такого спроса вообще никогда не видел, а я этим безнадежным делом занимаюсь добрых 20 лет. Это касается как загородного отдыха, так и отдыха в городах. Москва, например, с 1 по 5 января очень плотно заполнена», – сказал он.
Хуже всего сейчас приходится отелям и гостиницам городов, в которые после начала СВО перестали летать самолеты: Ростов-на-Дону, Краснодар и другие. Эксперт назвал туристическую ситуацию в данных регионах «печальной».
«Все остальное будет заполнено. Традиционно занимают гостиницы в таких интересных городах, как Кострома, Ярославль, Нижний Новгород, Тула, которые на разумном расстоянии от Москвы и куда можно от нее доехать за несколько часов», – заключил эксперт.