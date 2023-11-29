Бронирование отелей на новогодние праздники обойдется на 20% дороже

«Спрос большой. Больше, чем за последние годы. Я такого спроса вообще никогда не видел, а я этим безнадежным делом занимаюсь добрых 20 лет. Это касается как загородного отдыха, так и отдыха в городах. Москва, например, с 1 по 5 января очень плотно заполнена», – сказал он.