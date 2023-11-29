За развитие внутреннего туризма будут давать прибавку к пенсии

В России предлагается учредить почетное звание «Заслуженный работник туризма РФ». Проект соответствующего указа президента размещен на портале regulation.gov.ru. Документ подготовлен по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

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Звание будет даваться за «значительный вклад и личные заслуги в развитии внутреннего и въездного туризма, формировании национальных турмаршрутов, реализации федеральных и международных программ, подготовке кадров в сфере туризма, продвижении отечественного турпродукта на мировом рынке» и т. д., всего в документе приведено девять оснований для награждения. Кроме того, у претендента на высокий титул должен быть солидный стаж работы в отрасли – как правило, больше 20 лет.

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Опрос в тг-канале для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B» по теме «Нужно ли в России почетное звание “Заслуженный работник туризма”?» показал: за учреждение награды 51% ответивших. При этом 16% уверены, что лучшие люди отрасли должны быть известны всей стране, а 35% проголосовали с оговоркой – звание нужно давать не чиновникам, а практикам за реальные достижения. Судя по комментариям, некоторые участники обсуждения опасаются, что почетное звание будут давать «по блату». 38% ответивших – против, они считают, что государству было бы правильнее вкладывать больше денег в развитие отрасли.

Кто будет выдвигать кандидатов на звание «Заслуженный работник туризма РФ», по каким критериям выявлять достойных, пока неясно. Вероятно, процедуру дополнительно разработает кабмин в случае утверждения указа президентом.