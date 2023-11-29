Туроператорам не разрешают отправлять группы туристов в Китай через Амур

Безвизовый обмен туристическими группами с Китаем обнулился на Дальнем Востоке. Как рассказал редакции TourDom.ru источник, знакомый с ситуацией,

© Цзиньжи Хэйхэ

после скандала с затянувшимся вывозом россиян из города Хэйхэ власти Амурской области перестали согласовывать туроператорам списки туристов для зачисления в группы. Отправить клиентов в Китай по безвизовому межправительственному соглашению стало невозможно.

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«Туроператоры получили указание от прокуратуры воздержаться от отправки туристов в Китай и от приема китайских групп в Благовещенске», – рассказал наш собеседник.

По его словам, это связано с тем, что транспортную проблему так и не решили. Недавно построенный мост через Амур доступен только для перевозки грузов, так как с российской стороны еще не готовы пункт пропуска через госграницу и таможня. Обустраивать надледную понтонную переправу, которой туроператоры пользовались для отправки тургрупп в Китай до пандемии, власти тоже не спешат. Поэтому единственный способ попасть в Китай из Благовещенска – это воспользоваться судами на воздушной подушке, которых не хватает.

Руководитель «Турбюро Дальневосточный Феникс» Александр Кивал подтвердил, что с российской стороны в Благовещенске работают всего два пассажирских судна, а с китайской – четыре. Что касается понтонного моста, то установить его не получается по объективным причинам – Амур замерз только частично.

Видимо, чтобы не допустить повторения проблемы с вывозом туристов из Китая, в администрации области предпочли полностью прекратить согласование безвизовых списков, которые туроператоры должны заверять у чиновников.

Между тем российские компании, поверив рапортам Минэкономразвития о перезапуске безвизового соглашения с 1 августа, успели продать очень много туров из Благовещенска в Китай. Сейчас эти поездки приходится отменять и возвращать деньги. Туристы из других регионов, в свою очередь, тоже несут потери, так как они заранее купили билеты, чтобы приехать в Благовещенск.

Туроператорам и их клиентам остается только ждать. «Построить понтонный мост обещают как только позволит погода – к 15–20 декабря», – рассказал Александр Кивал. Обычно ее открывали на месяц раньше.

Напомним, в начале ноября в китайском городе Хэйхэ