Туристический маршрут по Курской области получил статус национального
Новый туристический маршрут по Курской области получил статус национального, сообщил губернатор Роман Старовойт. Решение принял Экспертный совет при Минэкономразвития РФ. Это позволит области получить федеральный грант на развитие и информационную поддержку для дополнительного привлечения туристов из других регионов России.
Двухнедельный маршрут носит название «Соловьи и железо», как и стенд Курской области на Международной выставке-форуме «Россия». И это не случайность: и экспозиция, и разработанное направление показывают наш регион с разных сторон, рассказывают гостям о его красоте и многогранности.
Национальный маршрут объединяет в себе разноплановые достопримечательности и сочетает несколько тематических линий: военно-патриотическую, этнографическую, промышленную и православную. Среди точек маршрута главные жемчужины Соловьиного края: мемориальный комплекс «Курская битва», усадьба Афанасия Фета, «Парк мельниц», Коренная пустынь и многие другие.
— Вся работа по созданию, апробации и защите маршрута «Соловьи и железо» перед Экспертным советом была проведена специалистами Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма, регионального Туристско-информационного центра и Центра компетенций развития городской среды, — отметил глава региона.
Первые поездки по новому маршруту пройдут в апреле следующего года. В их организации будут участвовать туроператоры из Курской области.
Туристический маршрут по Курской области получил статус национального