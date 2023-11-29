Новый туристический маршрут по Курской области получил статус национального, сообщил губернатор Роман Старовойт. Решение принял Экспертный совет при Минэкономразвития РФ. Это позволит области получить федеральный грант на развитие и информационную поддержку для дополнительного привлечения туристов из других регионов России.

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Двухнедельный маршрут носит название «Соловьи и железо», как и стенд Курской области на Международной выставке-форуме «Россия». И это не случайность: и экспозиция, и разработанное направление показывают наш регион с разных сторон, рассказывают гостям о его красоте и многогранности.

Национальный маршрут объединяет в себе разноплановые достопримечательности и сочетает несколько тематических линий: военно-патриотическую, этнографическую, промышленную и православную. Среди точек маршрута главные жемчужины Соловьиного края: мемориальный комплекс «Курская битва», усадьба Афанасия Фета, «Парк мельниц», Коренная пустынь и многие другие.

— Вся работа по созданию, апробации и защите маршрута «Соловьи и железо» перед Экспертным советом была проведена специалистами Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма, регионального Туристско-информационного центра и Центра компетенций развития городской среды, — отметил глава региона.