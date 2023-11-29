Высочайшие вершины России Эльбрус и Архыз открыли горнолыжный сезон

В этом году благодаря отличной погоде курорт "Эльбрус" в горах Кабардино-Балкарии принял лыжников чуть ли не за месяц до традиционной даты - в начале ноября, официальное открытие отметили 21 ноября, а 25 ноября свои трассы запустил "Архыз" в Карачаево-Черкесии.

Туристический комплекс Северного Кавказа переживает возрождение. По данным минтуризма и курортов КЧР, турпоток на курорты Карачаево-Черкесии за последние шесть лет увеличился вдвое - до 1,7 млн человек. Наиболее популярными при этом остаются горнолыжные курорты, так что к концу года эксперты прогнозируют рост турпотока до 1,9 млн. А в целом, по прогнозам, турпоток на Северный Кавказ вырастет на 10%.

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко связал приток туристов с ростом инвестиций в курорты СКФО: за время реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" объем инвестиций в туротрасль РФ увеличился в три раза, и такого роста объема инвестиций, по его словам, не наблюдается ни в одну отрасль экономики. Благоприятствует тому и погода, щедро привалившая на склоны горы снега.

Эльбрус - самый высокий горный массив Европы. Горнолыжный сезон длится здесь до начала июня. Кататься можно на самой высокой трассе - со станции Гара-Баши (3847 метров) до станции Мир (3500 метров). Держится устойчивая минусовая температура, идут снегопады, работают ратраки, расчищая трассы. Следующий маршрут - до станции Кругозор (3000 метров), а в ближайшее время будет доступна трасса до самого низа - станции Азау (2350 метров). Вместе с открытием склонов начали работу пункты проката оборудования и кассы продажи ски-пассов.

Стоимость билетов на период тестовых катаний: взрослый ски-пасс - 2050 рублей, детский - 1350 рублей (от 6 до 13 лет). К Новому году, конечно, цена поднимется. Билет на канатку - от 700 до 1600 рублей с человека (в зависимости от высоты). Аренда снаряжения (лыжи, палки) - от 1000 рублей. Номер можно снять за 1,5 тыс. рублей за сутки, а самый дорогой в гостинице 5 звезд обойдется в 108 тыс. рублей.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александр Беляев

В новом сезоне 2023/24 годов на западном склоне Эльбруса откроют 8 новых трасс протяженностью 6,5 км (общая длина трасс здесь 23 км) и две канатные дороги, бугельную и кресельную, от станции Мир. По одной из них пусконаладочные работы завершены, итоговая проверка будет проведена до 15 декабря. На второй смонтировано технологическое оборудование, установлены двигатели, а к концу ноября протянут канат. Так что до конца 2023 года здесь будет создана новая зона катания.

К слову, курорт "Архыз" победил в народном голосовании в рамках премии "Горы России", опередив 342 конкурентов. А курорты "Домбай" и "Архыз" вошли в пятерку лучших для катания на лыжах и сноубордах (по данным опроса интернет-сервиса "Яндекс Путешествия") после сочинской Красной Поляны, Шерегеша (Кемеровская область) и Белокурихи (Алтайский край). Половина опрошенных закладывают на поездку до 50 тыс. рублей, 43% - от 50 до 100 тыс. Только у 12% бюджет на горные лыжи превышает 100 тыс. рублей. Добираются до места туристы на машине (44%), поезде (28%) и самолете (23%).

На курорте "Архыз" на сегодня 15 тыс. мест в отелях, 8 канатных дорог и 27 км трасс. На "Домбае" туристов ждут 7 тыс. гостиничных мест, 9 канатных дорог, 12 горнолыжных трасс протяженностью 25 км.

В ближайшие годы транспортная доступность курорта "Архыз" улучшится. Намечено строительство международного аэропорта "Архыз", а также автотрассы длиной 111 км, которая свяжет Архыз и Красную Поляну. Как сообщил замминистра курортов и туризма Кабардино-Балкарии Асланби Шхагапсоев, в этом году РЖД впервые организовала мультимодальные маршруты до курортов Приэльбрусья по единому билету, которые будут действовать до апреля 2024 года. А из Ростовской области и Краснодарского края запущены новые турпоезда в формате "отель на колесах". Двухдневное путешествие на них предусматривает экскурсии на горнолыжные курорты с осмотром достопримечательностей.

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Как добраться до Архыза

Самолетом...

В аэропорт Минвод из Москвы ежедневно летают несколько авиакомпаний. Время в пути - 2 часа. Из Санкт-Петербурга - 3 часа.

Поездом...

Билеты нужно брать до Минвод, Кисловодска или Пятигорска. Оттуда в Архыз можно доехать на рейсовом автобусе или на такси.

Автобусом...

В Архыз ходят регулярные автобусные маршруты - из аэропорта Минвод (время в пути - 4 часа), из Пятигорска (6 часов), из Кисловодска (5 часов), а также из Черкесска (3 часа) и Ставрополя.

Машиной...

Из Москвы до Архыза 1600 км. Сначала нужно ехать по трассе "Дон" М-4 до Ростова-на-Дону, затем по трассе М-29 через Тихорецк, Кропоткин, Армавир. В Армавире свернуть на Р-255 до Зеленчукской, а оттуда - на трассу А-156 через поселки Даусуз, Нижняя Ермоловка, Нижний Архыз и Архыз. Горнолыжный курорт находится в 10 км от него.