На Новый год из Омска пустят дополнительные авиарейсы в одни города и отменят вылеты в другие

В декабре из-за повышенного спроса четыре авиакомпании решили ввести дополнительные вылеты из Омска. Так перевозчик «Аэрофлот» три недели перед Новым годом планирует выполнять внеплановые рейсы в Москву по пятницам с отправлением из Омска в 8:05 утра. 30 декабря эта авиакомпания выполнит однократный рейс с вылетом из Омска в 3:35 ночи, а 31 числа - в 21:15. Пассажиры, которые полетят последним рейсом, встретят Новый год по омскому времени в небе.

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«Северный ветер» вводит дополнительные рейсы в Санкт-Петербург (27 и 31 декабря) и Москву (27, 29 и 31 числа), перевозчик «Россия» запланировал допвылет в Шереметьево вечером 30 числа. А авиакомпания «Икар» анонсировала внеплановый вылет в Сочи 29 декабря с вылетом из Омска в 9:45.

В то же время многие перевозчики традиционно отменяют первоянварские рейсы - из-за низкого спроса. Уже известного, что в первый день 2024 года от вылета в Домодедово отказался S7, от рейса в Минводы и Уфу - «Азимут». Не будет утреннего рейса в Новосибирск и ночного в Наманган.