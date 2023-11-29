Усадьбы Деда Мороза: где расположены и как до них добраться

Самый лучший способ создать новогоднее настроение — заняться подготовкой к празднику заранее. Уже сейчас можно начинать развешивать гирлянды, ставить елку и украшения, а можно отправиться всей семьей в путешествие к главному символу Нового года — Деду Морозу. «Секрет фирмы» вместе с Яндекс Путешествиями собрали его самые интересные резиденции Деда Мороза в разных регионах страны.

© Секрет фирмы

Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге

Видео дня

Сайты: votchina-dm.ru и dom-dm.ru

Самый очевидный вариант на практике не так прост — мало кто знает, что в Великом Устюге не одна, а целых две резиденции Деда Мороза . Самая известная расположена в 12 км от Великого Устюга и работает круглый год. Гостей встретят помощники Деда Мороза , которые проведут всех по 12 комнатам жилища, помогут добраться до тропы сказок, кузницы и покажут зимний сад. Там же расположены аттракционы, веревочный парк, лесная аптека и не только.

В Великом Устюге есть и городская резиденция волшебника — она находится в самом центре города. Она больше подойдет для тех, кто предпочитает познавательные экскурсии, квесты, мастер-классы и музейные экспозиции. Здесь же можно купить сувениры.

Как добраться

Проще всего доехать до Великого Устюга из Москвы, Санкт-Петербурга или Вологды. Если добираетесь из столицы, вам нужно будет сесть на поезд от Ярославского вокзала, если из Санкт-Петербурга — от Ладожского.

Билеты из Москвы до станций «Котлас Южный», «Котлас Узловой» или «Ядриха» стоят от 1300 рублей.

Билеты до аналогичных станций от вокзала Санкт-Петербурга можно купить по цене от 2280 рублей на человека.

Доехать от станций до Великого Устюга можно на рейсовом автобусе. Жителям Вологды проще — каждый день из города до Великого Устюга ходят рейсовые автобусы по цене от 1466 рублей на человека.

Где остановиться

Гостиниц в самом Великом Устюге немного, но достойные варианты на любой бюджет есть. В отеле «Гледен» с оценкой 4,9 балла, стоимость номера начинается от 2050 рублей. В гостинице «Двина» с оценкой 5,0 балла цены чуть выше — от 2400 рублей. А проживание в «Гостинице на Вотчине» с оценкой 4,5 балла обойдётся минимум в 6900 рублей.

votchina-dm.ru

Московская усадьба Деда Мороза в Кузьминках

Сайт: dedmorozmos.ru

Расположенная посреди парка усадьба — отличный вариант, чтобы провести выходной день всей семьёй. Здесь на Изумрудной площади стоит двенадцатиметровая ель, украшенная уникальными игрушками и гирляндами. Помимо аттракционов и сувенирной лавки гостей ждут пять теремов: Терем Творчества, Терем Снегурочки , Терем Деда Мороза , Терем Встреч и Терем Волшебства — последний похож на огромный почтовый ящик. Для незабываемых семейных фото советуем посетить «Тропу Сказок», вдоль которой круглый год стоят 65 скульптур сказочных персонажей из «Алисы в стране чудес», «Волшебника изумрудного города», «Золушки», «Щелкунчика» и других всеми любимых сказок.

Как добраться

Возле станции метро «Кузьминки» останавливается автобус № 569 — на нем нужно доехать до остановки «Госпиталь №2», а затем пройти пять минут пешком вглубь парка.

Где остановиться

Гости столицы могут выбрать любую гостиницу в районе Кузьминки — их там достаточно много. Одной из самых доступных можно считать гостиницу «Элюкс» с оценкой 4,3, в ней стоимость ночи начинается от 2800 рублей. В гостинице «Элит» с аналогичной оценкой ночь обойдется минимум в 3960 рублей. Одна из самых дорогих — гостиница «Benvenuti» с оценкой 4,7 балла — принимает гостей по цене от 4050 за номер.

dedmorozmos.ru

Южная резиденция Деда Мороза в Сочи

Сайт: parkpik701.ru

В курортной столице Краснодарского края тоже есть своя резиденция Деда Мороза , причем работает она круглый год. Но чтобы застать всех сказочных героев одновременно, лучше уточнить по телефону, в какие дни они работают все вместе. В противном случае Водяной, Кощей, Баба Яга, домовенок Кузя или даже сам Дед Мороз по вашему приезду могут оказаться в небольшом творческом отпуске.

Сама резиденция расположена на горе Ахун на территории развлекательного парка «Пик 701» на улице Дорога на Большой Ахун.

Как добраться

Самый простой и доступный способ добраться до Сочи из других крупных городов страны — самолётом.

Стоимость авиабилета из Москвы начинается от 3336рублей, а из Санкт-Петербурга — от 5730 рублей.

До остановки Улица Дорога на Большой Ахун из Сочи можно добраться на автобусе № 2. Но до самой резиденции придется доехать на автомобиле, поскольку она находится в часе ходьбы от остановки общественного транспорта. Как вариант — арендовать каршеринг или вызвать такси. Но можно и купить пакетный тур с трансфером.

Где остановиться

В самом парке почти нет отелей, но неподалеку от него можно найти достойные предложения по разумной цене. Так, стоимость ночи в номере гостевого дома «Мацеста» с оценкой 4,7 начинается от 4000 рублей. В аналогичном Gold Wings можно остановиться по цене от 8500 за ночь, а в гостинице Spatium Wellness Center с 4,9 баллами — от 9438 рублей за номер.

parkpik701.ru

Резиденция Деда Мороза в Хабаровском крае

Сайт: moroza-dom.ru

Своя резиденция у Деда Мороза есть и на Дальнем Востоке. Вотчину в Хабаровском крае он посещает только на протяжении одного месяца в году — в период с 9 декабря по 10 января, а гостей принимает группами три раза в день — в 12:00, 15:00 и 18:00. Снегурочка и Дед Мороз устраивают сказочные представления, игры для детей и взрослых, а также мастер-классы и показывают фокусы с магией. Каждому гостю положен подарок от волшебника.

Как добраться

Попасть в эту резиденцию из европейской части России не так просто — фактически для этого придется совершить два отдельных путешествия. Стоимость авиаперелета из Москвы в Хабаровск составит от 12 528 рублей на человека, а из Санкт-Петербурга — от 17 524 рублей.

Можно сэкономить и поехать на поезде (стоимость от 10 000 рублей за плацкарт), но будьте готовы к тому, что поездка в одну сторону займет почти неделю. Расстояние от самого Хабаровска до Охотска, где расположена резиденция Деда Мороза , составляет 1320 км, причем железнодорожной связи между городами нет. Путешественникам придется воспользоваться самолетом региональных авиалиний — авиабилеты Хабаровск - Охотск стоят от 13 429 рублей в одну сторону.

Где остановиться

Если планируете длительное путешествие, лучше всего остановиться вблизи резиденции Деда Мороза . Неподалеку расположена гостиница «Лайм» с оценкой 4,6 и стоимостью номера от 3000 рублей за ночь. Ночевка в отеле «Роял» будет стоить от 3600 рублей, а номер в гостинице «Золотое Время» с оценкой 4,6 обойдётся в сумму от 3735 рублей.

moroza-dom.ru

Бонус — Поезд Деда Мороза

Мало кто знает, но у жителей более 80 городов России есть возможность встретиться с Дедом Морозом и посетить его резиденцию, никуда не выезжая. В этом году начиная с 11 ноября по разным городам будет курсировать Поезд Деда Мороза — посетить развлекательную программу можно будет бесплатно или по билетам.