Самые необычные катки в регионах России

Любители коньков дождались праздника на своей улице! Практически во всех регионах открылись катки. Где-то их уже начали заливать. Причем независимо от того, плюсовая за окном температура или минус 40. Пожалуй, самый кайф - прокатиться на свежем воздухе, любуясь видами. Выбор мест в разных регионах большой: от живописных природных водоемов до городских катков с современными технологиями. Чего только стоит лед на Байкале - это самый большой каток в мире! Корреспонденты "Российской газеты" сделали подборку самых интересных и необычных открытых катков в России.

Самый большой каток в мире: озеро Байкал

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Байкал встает (покрывается льдом) ближе к концу января, обычно - в Крещенские морозы. Некоторое время лед набирает прочность (как правило, дней десять), и - можно кататься!

Правда, до хорошего льда придется пройтись: нужно миновать застывшие наплески и еще некоторое количество "шершуна" - так называют не очень ровный лед. А вот дальше - гладко. Интересно, что на многих участках лед Байкала "голый". Его чистят ветра, сдувая выпавший снег. И вторая особенность - лед абсолютно прозрачный, сквозь него можно увидеть байкальское дно, застывшие пузырьки воздуха и причудливые узоры трещинок.

Небольшие катки на байкальском льду есть едва ли не у каждого прибрежного поселка. МЧС следит за безопасностью, все остальное организуют сами местные жители. Обычно на лед вытаскивают несколько деревянных лавок, чтобы удобнее было переобуваться. Иногда организуют "полный сервис" - с палаткой, внутри которой работает тепловая пушка и можно выпить горячего чаю.

Кирилл Шипицин/РИА Новости // На участках "голого" льда можно увидеть байкальское дно, застывшие пузырьки воздуха и причудливые узоры трещинок.

Традиционно на байкальском льду тренируются спортсмены: и фигуристы, и конькобежцы, и хоккеисты. Правда, у них требования к качеству льда особые, поэтому атлеты придирчиво выбирают участки для катания.

Что касается туристов, приехавших любоваться зимним Байкалом, к их услугам - природные катки невероятных размеров в районе Малого моря, Листвянки, Больших Котов и Большого Голоустного. Можно просто кататься, можно перемещаться на коньках вдоль берега, можно доехать до Ольхона - каждый выбирает, что ему ближе. Дополнение к великолепному льду - чистый морозный воздух и завораживающая красота уникального озера.

Самый роскошный лед на Байкале - в конце февраля и начале марта. В это время на озере бесснежно и ветрено. Яркое солнце чуть подтапливает его поверхность, а ночной мороз заставляет застыть этот тончайший слой воды, и в результате лед становится идеально гладким. А еще в это время лед начинает петь. Если приложить ко льду ухо, можно услышать гул и потрескивание. "Байкал-батюшка спросонья потягивается", - говорят местные жители.

Кирилл Шипицин/РИА Новости // К концу зимы на Байкале можно услышать пение льда.

Самый познавательный каток: Нижний Новгород

В нижегородском парке "Швейцария" этой зимой можно будет не просто покататься на коньках, но и совершить путешествие вокруг земного шара. В самом центре ледовой площадки установили макет Земли с подробным изображением континентов, морей и океанов - урок географии запросто можно совместить с приятным скольжением.

Конструкция сделана из особой надувной ткани, ее диаметр - 7 метров, а общий вес вместе с грузами, прочно удерживающими небесное тело на земле, - 1,5 тонны. Нижегородская Земля, к сожалению, не вертится, зато светится - благодаря установленной внутри иллюминации. Поверхность катка тоже меняет окраску: светодиоды расположены под площадкой.

Так что теперь у этого места будет двойная сила притяжения. "Согласитесь, кружить вокруг самой красивой планеты Вселенной - особенная радость", - считают в парке.

Каток в нижегородской "Швейцарии" официально открывается 1 декабря. Здесь будет работать прокат, заточка коньков и теплая раздевалка. Ледовая площадка занимает 1317 кв метров. В прошлом сезоне здесь покатались на коньках 26760 человек. Всего в Нижнем Новгороде этой зимой зальют 70 катков.

Парк "Швейцария" // Урок географии запросто можно совместить с приятным скольжением.

Самый длинный каток в Европе: Казань

На Кремлевской набережной Казани в декабре откроется самый длинный каток в Европе. Его протяженность - более 1 км. Располагается он вдоль реки Казанка.

Около катка раскинулись несколько кафешек, где можно попить пряный безалкогольный глинтвейн и согреться от мороза. По вечерам работает ледовая дорожка, украшенная новогодней гирляндой. Праздничное настроение создает специально подобранная музыка. В начале катка построен детский городок с каруселями и домом главных новогодних персонажей.

Один час на ледовой дорожке со своими коньками обойдется в 100 рублей, прокат - 200 рублей, 100 рублей стоит камера хранения.

Александр Эшкинин // Самый длинный каток в Европе находится в Казани.

Самый амбициозный каток: Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге прямо на берегу Финского залива раскинулся самый большой каток города. Одновременно на ледовой площадке могут разместиться более тысячи человек.

Впервые каток на территории общественного пространства "Флагшток" появился год назад, в ноябре 2022-го. К новому зимнему сезону его площадь увеличилась почти в четыре раза: от 2,8 тысячи квадратных метров до 11,4 тысячи. В ближайшие несколько лет, обещают организаторы, запланировано дальнейшее расширение - до 28 тысяч квадратных метров. И тогда "Каток у Флагштока" станет самым большим в мире.

Ледовая площадка работает с утра до позднего вечера. У каждого времени суток есть свои приятности: например, с утра можно покататься бесплатно (но билет необходимо заказать на сайте), а вечером - насладиться закатом и уникальной подсветкой самого северного в Европе небоскреба "Лахта Центр" и стадиона. Кроме того, здесь есть ландшафтные острова с новогодними украшениями, фотозоны, зоны отдыха с видом на море, беспроводными зарядками, подогреваемыми скамейками и ледовыми кафе с возможностью перекусить, не снимая коньки.

Кстати, на малой ледовой площадке катка также проводят организованные социальные сеансы катания для ребят из детских домов и интернатов, многодетных семей, по договоренности с органами опеки, школами и клубами детского фигурного катания, рассказали организаторы. С детьми занимаются профессиональные инструкторы. Некоторые ребята впервые встают на лед и учатся кататься.

В этом сезоне каток откроется 3 декабря. В этот день пройдут конкурсы, флешмобы и другие развлечения для гостей.

"На открытии сезона выступят звезды фигурного катания Евгения Тарасова и Владимир Морозов - серебряные призеры Олимпийских игр 2018 и 2022 года, заслуженные мастера спорта РФ, - добавили организаторы. - Звездная пара спортсменов исполнит на льду художественный номер, а также проведет для гостей праздника мастер-класс на льду и автограф-сессию".

Пресс-служба "Зенит-Арены" // В ближайшие несколько лет запланировано расширение до 28 тысяч квадратных метров, и тогда "Каток у Флагштока" станет самым большим в мире.

Самый большой бесплатный каток на Дальнем Востоке: Хабаровск

В Хабаровске начали готовиться к открытию "народного катка" на набережной. Льдом традиционно покроют большой участок парковой зоны протяженностью около 400 метров и площадью семь тысяч квадратных метров. Это самый большой бесплатный открытый каток на Дальнем Востоке.

"Наши труженики распутывают километры гирлянд и фонариков, разбирают по цветам сотни елочных шаров, смахнули пыль с арт-объектов и приводят их в порядок. Фотозона "2024", по традиции, уже заняла свое место у входа на будущую ледовую площадку", - рассказывают в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Каток традиционно разделят на три зоны: хоккейная для любителей погонять по льду с клюшкой, "каток-малышок" для совсем юных гостей, которые только учатся стоять на коньках, и основная площадка с большой новогодней елкой посередине, готовая принять всех гостей. Заливка уже началась. На первом этапе она производится вручную, а после ледовое полотно будут доводить до идеального состояния с помощью спецтехники. Открытие "народного катка" пройдет 16 декабря.

"С этой даты запланировано множество спортивно-развлекательных мероприятий, включая бесплатные мастер-классы по фигурному катанию", - отметил губернатор региона Михаил Дегтярев.

Любители зимнего спорта могут прийти на набережную со своим инвентарем или взять коньки в прокате в здании Универсального краевого спортивного комплекса. Там же можно погреться и перекусить на фудкорте.

Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края // На "народном катке" в Хабаровске можно отдохнуть всей семьей.

Самый "звездный" каток: Мурманск

Желающих прокатиться на коньках под северным сиянием ждут в Мурманской области.

В Мурманске каждую зиму заливают каток на стадионе Профсоюзов, который является самым крупным за Полярным кругом. За все время существования стадиона здесь побывало много известных гостей, в числе которых Фидель Кастро, Юрий Гагарин и Никита Хрущев. Побывали здесь и звезды спорта - гимнастки Галима Шугурова, Алина Кабаева, лыжники Вячеслав Веденин, Галина Кулакова, фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, футболист Эдуард Стрельцов, а также десятки Олимпийских чемпионов СССР и России. На стадионе выросла выдающаяся легкоатлетка, мурманчанка, серебряный призер Игр Олимпиады в Афинах - Лариса Круглова.

Здесь же, на Ивановом ручье, в конце декабря предполагается открыть каток, размещенный на естественном водоеме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Мурманска. Длина ледовой дорожки составляет 700 метров. Прямо на льду будут установлены опоры освещения, чтобы короткий световой день не стал помехой для любителей коньков.

Пресс-служба администрации города Мурманска // Каток "Иванов ручей" освещают фонари, чтобы короткий световой день не стал помехой для любителей катания.

Самый длинный уральский каток: Сысерть

Сысерть, красивый городок в 40 километрах от Екатеринбурга, прошлой зимой стал для уральцев любимым местом для поездок выходного дня. Причина - появление на местном пруду ледовой трассы, которую называют самым длинным катком региона.

Возможность проехать по большому кольцу вдоль берегов, застроенных домами и поросших лесом - по сути, совершить настоящий поход на коньках - привлекла не только жителей Сысерти, но и гостей из Екатеринбурга. На старте маршрута, возле городского пляжа, есть небольшой частный каток с пунктом проката, так что для получения необычного опыта даже коньки брать с собой необязательно.

Конечно, лед на пруду неидеальный, встречаются трещины, к тому же трасса не освещается по вечерам. Зато на финише ледовых путешественников ждал горячий прием - на набережной Сысерти с Рождества до Пасхи проходил фестиваль супов "Переборщи". Вместо обычного фастфуда можно было выбрать один из супов, причем каждую неделю их набор менялся. Борщ, солянка, грибной, чорба, шулюм, уха - эти супы и сами по себе прекрасны, но после пробежки на коньках, когда замерзшими руками берешь стакан с густым варевом и ешь его прямо тут, у пруда, поглядывая на проделанный путь… Тут-то и понимаешь, за что можно полюбить уральскую зиму! Организаторы намекают на повторение фестиваля в новом сезоне.

Теперь ждем, когда после теплой осени толщина льда будет не меньше 25 сантиметров, когда снова расчистят самый длинный уральский каток, - и в Сысерть!

Самый живописный каток в Ленобласти: "Охта Парк"

В Ленобласти на территории курорта "Охта Парк" открылся настоящий сказочный каток. Он представляет собой ледовые дорожки, петляющие среди соснового леса. Площадь катка - 5 тысяч квадратных метров. Все дорожки ярко освещены.

Чтобы сохранить хороший лед даже в плюсовую температуру, работает современная система искусственного охлаждения, а каждый час специальные машины собирают с поверхности излишнюю влагу и выравнивают покрытие. Получается зеркальная гладь.

Сюда можно приехать со своим инвентарем, а если его нет, то коньки и шлем предлагают напрокат. Размерный ряд - от 25 до 48. Здесь же можно коньки и поточить.

Устроены и специальные зоны: для опытных мастеров катания, для начинающих и для детей. Новички и ребятишки учатся делать первые шаги на льду с помощью специальных ассистентов - веселых фигур медвежат и пингвинов. Учебная зона оборудована также поручнями, а если нужна помощь - есть бесплатные обучающие мастер-классы.

Петр Ковалев /ТАСС // Отдыхающие на территории всесезонного курорта "Охта Парк".

После катания можно отдохнуть в зоне с мягкими креслами. Для желающих сделать атмосферные фото есть много живописных локаций. Детям организаторы предлагают интерактивную программу, а с наступлением темноты каток превращается в гигантский танцпол прямо в центре соснового леса.

- Мы уже побывали здесь всей семьей, - рассказала корреспонденту "РГ" жительница Санкт-Петербурга Ирина Токарева. - Здесь замечательно: можно погулять по лесу, покататься на аттракционах, посетить каток. Двое моих внуков, которым шесть и восемь лет, были в восторге. Кстати, стоимость билета в выходной день для детей 700 рублей, для взрослых - 1100. Следующий визит мы наметили на будний день. Это обойдется дешевле.

Каток с самым современным сотрудником: Ставрополь

Ледовый каток в самом центре Ставрополя готовится встретить посетителей. Откроется он первого декабря.

В этом году здесь появится новый современный сотрудник - робот-бариста, который будет работать без выходных и перерыва на обед. Его предшественник пока трудился в теплое время года: первый в крае железный бариста появился в сквере Героев России в мае. Он уже продал посетителям более 20 тысяч чашек свежесваренного кофе и какао.

На новом сотруднике - более ответственная миссия: согревать посетителей катка вкусными напитками зимой.

К оформлению покрытия катка подойдут творчески: специалисты красят один из ледяных слоев в белый цвет, чтобы создать настоящую зимнюю атмосферу. Появятся на катке и яркие рисунки с символикой города.

Самый высокогорный каток: село Мочох

В Дагестане стал пользоваться популярностью каток в горном селе Мочох Хунзахского района, расположенном на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря. Одноименное озеро длиной около километра и шириной 500 метров образовалось в 1963 году, когда сошедший оползень перекрыл русло небольшой реки.

Зимой озеро Мочох часто замерзает, и тогда оно превращается в место паломничества не только жителей близлежащих сел, но и желающих покататься на коньках со всего Дагестана. Детей местной школы даже приводят сюда на уроки физкультуры. Частыми гостями в последние годы стали и туристы из разных регионов страны.

Катание на коньках для дагестанцев - развлечение необычное. Несмотря на то, что, в отличие от искусственных катков, состояние ледяного покрова не назовешь идеальным, многие уже научились мастерски выполнять несложные пируэты.

А предприимчивые местные жители организовали прокат коньков, построили на берегу озера беседки и открыли кофейни.

Самый северный каток в мире: Баренцбург

Архипелаг Шпицберген напоминает царство Снежной Королевы с бескрайними белоснежными просторами и гигантскими глыбами льда, которые выбрасывают на берег волны Северного Ледовитого океана. Здесь водятся белые медведи, а из воды выпрыгивают огромные киты.

Российский шахтерский городок Баренцбург расположен как раз тут, среди всей этой красоты.

Именно там открыли самый северный в мире каток. Сама природа создала для него идеальные условия, ведь температура воздуха здесь поднимается выше нуля градусов только в летние месяцы и достигает не более 6°C. Так что большую часть года можно смело отправляться в путешествие в страну льда и снега, чтобы нарезать коньками один из самых чистых льдов на планете.

Самый глубокий подземный каток: Юрьевская пещера

Один из самых необыкновенных природных катков России образуется в Юрьевской пещере в Камско-Устьинском районе республики Татарстан. Открыли эту систему карстовых формирований в 1953 году, когда советские ученые начали исследования перед возведением Куйбышевского водохранилища.

Общая протяженность подземных ходов составляет около 507 метров, и это только исследованная ее часть. В некоторых местах высота пещер достигает двух метров, а ширина - семи. Именно в этой многокамерной системе в 1911 году был построен первый алебастровый завод для размола и обжига гипсового камня.