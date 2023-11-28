10 направлении отдыха на Новый год, спрос на которые вырос сильнее всего

Самыми востребованными у россиян направлениями на Новый год стали Алушта, Псков и Великий Устюг.

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Количество желающих отметить Новый год в путешествии продолжает расти, особенно внутри страны.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на внутренние направления для новогодних праздников увеличился на 75%. Бронирование квартир возросло на 51%, отели на 39%, коттеджи и базы отдыха на 7% и 2,5% соответственно. Однако с увеличением спроса выросли и цены. Средняя стоимость новогодней ночи увеличилась на 8%, что делает выбор места отдыха на праздники более взвешенным для россиян.

Анализ сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ показал, какие направления стали наиболее востребованными для проведения новогодних праздников. Так, на первом месте по росту популярности оказалась Алушта, где спрос возрос на 900% по сравнению с прошлым годом. На втором месте – Псков с ростом спроса на 433%. А на третьем – три города: Владикавказ, Горячий Ключ и Великий Устюг, где спрос вырос на 400%.

Топ-10 направлений с наибольшим ростом спроса на Новый год выглядит следующим образом: