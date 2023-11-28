Названы 10 направлении отдыха на Новый год, спрос на которые вырос сильнее всего
Самыми востребованными у россиян направлениями на Новый год стали Алушта, Псков и Великий Устюг.
Количество желающих отметить Новый год в путешествии продолжает расти, особенно внутри страны.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на внутренние направления для новогодних праздников увеличился на 75%. Бронирование квартир возросло на 51%, отели на 39%, коттеджи и базы отдыха на 7% и 2,5% соответственно. Однако с увеличением спроса выросли и цены. Средняя стоимость новогодней ночи увеличилась на 8%, что делает выбор места отдыха на праздники более взвешенным для россиян.
Анализ сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ показал, какие направления стали наиболее востребованными для проведения новогодних праздников. Так, на первом месте по росту популярности оказалась Алушта, где спрос возрос на 900% по сравнению с прошлым годом. На втором месте – Псков с ростом спроса на 433%. А на третьем – три города: Владикавказ, Горячий Ключ и Великий Устюг, где спрос вырос на 400%.
Топ-10 направлений с наибольшим ростом спроса на Новый год выглядит следующим образом:
- Алушта, Крым (900%) – 4117 рублей за 6 ночей*
- Псков, Псковская область (433%) – 5335 рублей за 4 ночи
- Великий Устюг, Вологодская область (400%) – 11346 рублей за 2 ночи
- Владикавказ, Северная Осетия (400%) – 4865 рублей за 2 ночи
- Горячий Ключ, Краснодарский край (400%) – 1757 рублей за 5 ночей
- Волгоград, Волгоградская область (367%) – 3679 рублей за 3 ночи
- Ярославль, Ярославская область (300%) – 5411 рублей за 4 ночи
- Смоленск, Смоленская область (300%) – 3039 рублей за 3 ночи
- Дербент, Дагестан (300%) – 2750 рублей за 3 ночи
- Геленджик, Краснодарский край (278%) – 4605 рублей за 4 ночи