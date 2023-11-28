Почему отдых в глэмпингах становится все популярнее

Провести несколько дней на природе с относительным комфортом и со всеми (ну или не со всеми) удобствами - мечта многих отдыхающих. Где можно остановиться? Конечно, в глэмпинге.

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Считается, что первые глэмпинги появились в России лет пять-шесть назад, а активное развитие получили после пандемии коронавируса.

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Разнообразные шатры и сафари-тенты в живописных местах с полноценным спальным местом и определенным набором легкой мебели, а также санитарными удобствами в непосредственной близости стали пользоваться популярностью лишь в последние годы.

Эксперты связывают это с развитием внутреннего туризма, а также с ростом спроса на экотуризм. Но, пожалуй, не стоит говорить, что такой вид туризма совсем уж новый. К примеру, на территории заповедника "Куликово поле" еще лет 20 назад были установлены стационарные палатки с полноценными спальными местами и другими приметами глэмпинга.

Как правило, в них останавливались участники разнообразных фестивалей. Да и в советское время многие дома отдыха и санатории предоставляли гостям отдых не только в стационарных корпусах, но и в небольших некапитальных домиках.

Новое название привнесло и новые подходы. Прежде всего изменился вид этих сооружений, став более привлекательным и современным. По оценкам экспертов рынка, сегодня турист хочет жить на природе, любоваться красивым видом и при этом получать удобства, как в хорошем отеле.

- Модульные домики на природе с качественным сервисом и комфортными условиями проживания - это выгодное вложение средств, так как за счет быстровозводимости номеров срок окупаемости таких объектов сравнительно небольшой, - пояснила "РГ" заместитель министра культуры и туризма Калужской области Полина Коченкова. - Достоинства глэмпингов очевидны: их возводят в местах, где капитальное строительство по сути невозможно, в том числе на особо охраняемых территориях. К примеру, в Калужской области есть объекты на территории национального парка "Угра", где туристы наслаждаются тишиной и выбирают такой вид отдыха за сочетание комфорта и чувства единения с природой.

Понятно, что живописные локации есть во всех регионах, но в ЦФО инвесторов привлекает близость к Москве.

Спрос сместился в пользу теплых модульных домов, которые можно использовать круглый год

- Инвесторы, решающие построить глэмпинг на территории Калужской области, могут быть спокойны за туристический поток, если создадут действительно классный объект, - считает кандидат экономических наук, исполнительный директор событийно-туристической компании "Фаворит", эксперт в сфере туризма Анисия Евдокимова. - Калужская область находится в полуторачасовой доступности от Москвы, а это 15 миллионов человек населения, из которых около шести миллионов выезжают регулярно в туры выходного дня. Таким образом, достаточно создать интересное туристическое предложение, чтобы получить огромный рынок сбыта. Я знаю, как боялись инвесторы заходить на Алтай, понимая, что там очень сложная транспортная логистика, очень долго по той же причине инвесторы не приходили на Камчатку. У Калужской области таких проблем нет: рядом Москва как большой донор целевого туристического трафика.

Однако одной близости мегаполиса для развития глэмпинг-индустрии явно недостаточно. К примеру, Рязанская область, несмотря на все свои природные красоты, воспетые в литературе, и доступность для столичных гостей, находится в аутсайдерах в этом направлении туриндустрии. В комитете по инвестициям и туризму правительства Рязанской области считают, что отчасти это связано с тем, что в регионе много земель сельхозназначения, а также особо охраняемых территорий. Сегодня в регионе реализуются всего четыре таких проекта.

Специалисты туриндустрии уверены, что у этого бизнеса долгосрочные перспективы. В последнее время обозначился новый тренд: спрос сместился в пользу теплых модульных домов, которые можно использовать круглый год. К примеру, из десятка калужских глэмпингов "Пайн Ривер" - единственный в регионе, работающий летом и зимой. Исключение составляют 14 номеров - те самые сферы, построенные семь лет назад, они только летние. Впрочем, и в них, как и в каждом домике, есть и санузел, и душ. По мнению генерального директора загородного отеля Марии Жлудко, сегодня уже пройден пик моды именно на палаточные глэмпинги.

- Сейчас уже многие поняли, что это должно быть нормальное комфортное жилье. При этом модульное, легкое, некапитальное строение, чтобы можно было ставить на разных локациях. Но круглогодичное, чтобы была окупаемость, - подчеркивает Мария. - Это сложный бизнес небыстрой окупаемости, от трех до пяти лет.

Если делать что-то более масштабное с какими-то инфраструктурными вложениями вроде спа и прочего, то может доходить и до 10-13 лет.

Модульные конструкции этого загородного отеля разные, их стоимость колеблется от 1,8 миллиона до пяти-шести миллионов рублей. Стоимость проживания на двоих - от девяти тысяч рублей в сутки с завтраком - сравнима с ценами четырехзвездочного отеля.

Рязанский предприниматель Сергей Кутуков намерен построить глэмпинг на территории достопримечательного места "Есенинская Русь". Еще в ходе разработки проекта он, промониторив рынок, убедился, что не стоит связываться с сафари-тентами, работающими только в теплое время года. По его словам, заработать за один сезон с палатками невозможно: нужны круглогодичные модульные домики со всеми удобствами. Это дороже, но только так можно рассчитывать на окупаемость в три - пять лет. Но надо и просчитать аудиторию.

- Основные направления глэмпинг-индустрии - культурно-познавательный и природный туризм. Люди едут в глухой лес, отдохнуть от городской суеты без интернета. Есть и такие, кто хочет отдохнуть с семьей на природе. Это отдельный продукт. Главное - концепция, - считает Сергей Кутуков.

- Если рассматривать аудиторию, которая едет в дома на двоих посреди леса, то это, конечно, больше романтики. Это и молодежь, и возрастные пары, которые хотят провести время вдвоем. "Типи", сферы - это для пар. Впрочем, приезжают и молодые пары с детьми, но это скорее редкость, - поделилась наблюдениями Мария Жлудко.

Однако, по ее мнению, на отдыхе занимать надо не только детей, но и взрослых, и одного только красивого вида бывает недостаточно. Для этого в ее глэмпинге есть спа, бани, веревочный парк, гончарная мастерская и катание на лошадях. Это помимо уединения посреди леса.

- Целевая аудитория глэмпинга включает в себя разнообразные группы туристов, которые ищут комфортного размещения на природе. Здесь все зависит от требований путешественников, так как на рынке представлены разные варианты от комфортабельных шатров до объектов с собственными архитектурными формами, например модули со стеклянными крышами в виде сферы или А-фреймов. Можно отметить, что такой вид отдыха также стал популярен у семей с детьми, которые останавливались раньше в палаточных лагерях, а теперь выбирают более комфортные условия проживания, - поясняет замминистра культуры и туризма Калужской области.

Глэмпинги вполне способны решить проблемы с нехваткой загородных отелей в регионах. По словам Полины Коченковой, недостаток качественного номерного фонда на сегодняшний день является препятствием для развития внутреннего туризма, поэтому строительство некапитальных средств размещения позволяет удовлетворить существующий спрос.

- Рынок Калужской области имеет достаточное количество мест размещения высокого уровня и составляет достойную конкуренцию соседним областям, а благодаря поддержке правительства РФ к концу 2024 года количество мест в модульных некапитальных средствах размещения увеличится за счет введения в эксплуатацию еще 461 номера для круглогодичного размещения туристов, - подчеркивает замминистра.

Такого же мнения придерживаются и рязанские чиновники.

- Сегодня ощущается недостаток комфортного отдыха средней ценовой категории. Если говорить о городах, то там этот недостаток перекрывают гостиницы, а вот в загородных отелях в видовых местах нехватка есть, - считает Мария Жлудко.

Справка "РГ"