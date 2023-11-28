Курорт "Красная Поляна" откроет горнолыжный сезон 1 декабря

Высота снежного покрова превысила отметку в один метр на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи. Он первым в 2023 году в горном кластере Сочи откроет сезон катания на трассах 1 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

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"В этом году первый снег выпал в середине октября. Две недели назад на Красной Поляне начались снегопады, и сейчас на верхних отметках снежный покров уже достигает более одного метра, что позволяет открыть трассы для катания. Первые туристы смогут начать кататься в предстоящую пятницу, 1 декабря", - сообщили в пресс-службе курорта.

Там добавили, что курорт первым открывает горнолыжный сезон в горном кластере Сочи в 2023 году. Отдыхающим будут доступны "синие" и "красные" трассы. В общей сложности в этом сезоне на курорте будут работать 30 км трасс, восемь зон для фрирайда.

В ноябре власти Краснодарского края заявляли, что старт горнолыжного сезона в Сочи в этом году запланирован в период с 15 по 22 декабря в зависимости от погодных условий, отели на горных курортах уже забронированы почти на 60%.