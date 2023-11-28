Канатные дороги и трассы закрыты на курорте «Эльбрус»

Горнолыжный курорт «Эльбрус» располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус — самая высокая вершина Европы (5 642 м).