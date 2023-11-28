В Краснодарских отелях закончились номера «все включено»
Свободных номеров в отелях Краснодарского края практически не осталось, пишет "Живая Кубань".
В период с 29 декабря по 2 января доступно всего 21 отель из 55 в Сочи, а по всему краю - только 270 из 700. Остались лишь места в эконом- и комфорт-классе.
Все номера в отелях с услугой «все включено» на курортах Кубани уже забронированы.
Турагенты отмечают, что сейчас идеальное время для планирования летнего отпуска. Раннее бронирование на курортах края уже стартовало, причем с возможностью получить скидки до 30%. Предполагается, что путевки будут доступны к продаже до конца марта, однако есть вероятность, что все номера будут заняты уже раньше.
Наиболее предусмотрительные туристы уже начали бронировать поездки на следующий год до сентября, чтобы воспользоваться сниженными ценами. Турагенты, в свою очередь, напоминают о динамическом ценообразовании, что означает, что чем ближе к отпуску, тем выше будет стоимость.