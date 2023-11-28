В Краснодарских отелях закончились номера «все включено»

Свободных номеров в отелях Краснодарского края практически не осталось, пишет "Живая Кубань".

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В период с 29 декабря по 2 января доступно всего 21 отель из 55 в Сочи, а по всему краю - только 270 из 700. Остались лишь места в эконом- и комфорт-классе.

Все номера в отелях с услугой «все включено» на курортах Кубани уже забронированы.

Турагенты отмечают, что сейчас идеальное время для планирования летнего отпуска. Раннее бронирование на курортах края уже стартовало, причем с возможностью получить скидки до 30%. Предполагается, что путевки будут доступны к продаже до конца марта, однако есть вероятность, что все номера будут заняты уже раньше.