Какие разрушения причинил ураган туристической инфраструктуре юга России

Сегодня, 27 ноября, выяснилось, что в результате шторма на Черноморском побережье, получившего прозвище "ураган века", пострадала пляжная инфраструктура в Туапсинском районе Краснодарского края.

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Как сообщил глава Кубани Сергей Бойко в своем телеграм-канале, разрушены набережные Туапсинского района, уничтожена пляжная инфраструктура. Ведется оценка нанесенного ущерба, силы всех служб направлены на предупреждение и на оперативное устранение аварий. Восстановительные работы планируется начать сразу же, чуть только непогода утихнет. Бойко отметил главное: отсутствие человеческих жертв.

В настоящее время на набережные в Туапсе выходить запрещено: высота волн достигает 4 метров. За порядком на пляжах следят патрули.

В этот же день обрушился трехэтажный эллинг (строение для хранения лодок) на берегу моря в Лазаревском районе Сочи, передает пресс-служба городской администрации. Разрушение произошло на пляже посёлка Лоо. По предварительным данным, люди при этом не пострадали, так как проживание в эллинге официально не предусмотрено.

В муниципалитете сообщают: в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, так как на территории городского побережья море по-прежнему сильно волнуется, высота волн достигает и превышает 4 метра, сохраняется вероятность формирования смерчей над морем.