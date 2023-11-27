Туристы не отказываются от поездок в регионы на юге России из-за шторма

Москвичи и жители других регионов решили не сдавать билеты в направлении юга России из-за сильного шторма. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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"Да, береговая инфраструктура пострадала, но сами пансионаты и другие учреждения не разрушены. Тем более ситуация уже нормализуется: все разгребают, убирают, восстанавливают набережные", – отметил он.

При этом, как уточнил вице-президент союза, если люди пожелают отложить поездку, то в этом случае туроператоры пойдут навстречу клиентам. Туры могут отменить, заменить или перенести.

"Такие просьбы не массовые, а единичные. Подобная ситуация происходит не в первый раз: как только наступает ранняя зима или весна, возникают катаклизмы на Черном море", – отметил Барзыкин.

Кроме того, он добавил, что разгул стихии продолжается в основном один-два дня, а после ситуация стабилизируется, поэтому никаких серьезных последствий для туриндустрии не предвидится. Также вице-президент союза указал на низкий спрос из-за несезона.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий случилось отключение напряжения контактной сети на участке от Адлера до Хосты, на перегонах Лазаревское – Лоо и Лоо – Дагомыс на железнодорожные пути упали деревья, а в районе станции Лазаревская подмыло один из путей. Для ликвидации стихии привлекли около 150 работников железной дороги. Всего было задержано около 50 поездов.

В свою очередь, федеральная пассажирская компания вернет деньги или обменяет билеты пассажирам, чьи поезда отменили или задержали из-за непогоды в Краснодарском крае. 26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду.