Участники автопутешествия "Авто Года" посетили уникальные природные объекты России

ТАСС, 27 ноября. Участники автопутешествия "Авто Года", проходящего в эти дни в России по маршруту Байкал - Москва на гибридных автомобилях Chery, посетили уникальные природные объекты страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном организаторами автопробега.

"Участники автопутешествия по маршруту Байкал - Москва, протяженностью в 7 тыс. км, У. Впереди у участников проекта посещение таких городов, как Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфа, Казань и Нижний Новгород. Финиш запланирован в торжественной обстановке в Москве 27 ноября", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Республике Бурятия участники автопутешествия стали гостями Забайкальского национального парка. Экипажам рассказали о работе по развитию цивилизованного автотуризма в заповеднике.

"В год в заповедник приезжают 15-20 тыс. машин. Случается, что автотранспорт наносит большой ущерб, например, уничтожается почвенный слой, который потом не может восстановиться несколько лет. Есть также проблема мусора, который оставляют туристы. Чтобы слова не расходились с делами, путешествуя по заповеднику, гибриды Chery следовали на чистой электротяге", - пояснили в сообщении.

В Красноярске путешественники поучаствовали в высаживании деревьев в городском парке Татышев, внеся, таким образом, вклад в озеленение местных парковых зон, рассказали в сообщении. Здесь добавили, что экологи Красноярска задействуют некоторые меры, чтобы решить проблему загрязнения воздуха. Прежде всего высаживают деревья возле промышленных объектов. Эффективным фильтром являются, к примеру, ели, которые не пускают часть загрязненного воздуха в город.

В Новосибирске участники проекта обсудили вопросы экологии с руководителем проектов группы компаний "Тайгер-Сибирь", которая занимается сбором и переработкой стеклотары, макулатуры, стрейч-пленки, полиэтилена низкого давления, а также отходов стекольной, алюминиевой и деревообрабатывающей промышленности.

Участвующие в путешествии автомобили оснащены зимними шинами - это шипованная модель Gislaved Nord Frost 200, и фрикционные нешипованные шины Gislaved Soft Frost 200. Зимняя нешипованная шина Gislaved Soft Frost 200 производится в размерах от 15 до 19 дюймов для легковых автомобилей и кроссоверов. Особое расположение блоков протектора в комбинации с диагональными каланами способствует улучшенному отводу воды и снежной каши из под колес, улучшая сцепление. Фирменный асимметричный рисунок протектора был специально создан для современных автомобилей, оборудованных электронными помощниками стабилизации, такими как ABS и ESC, повышая эффективность их работы. В результате эта фрикционная шина способствует высокой курсовой устойчивости и управляемости на зимних дорогах, при этом сохраняя акустический комфорт в салоне.

В свою очередь, шипованная модель Gislaved Nord Frost 200, выпускается в размерах от 14 до 19 дюймов. Облегченные шипы с твердосплавной вставкой с тремя гранями зацепления, обеспечивают сцепление во всех направлениях при разгоне, торможении и поворотах. Грани треугольного наконечника специально скруглены для повышения износостойкости шипов. В результате автомобиль на таких колесах цепко держит траекторию, уверенно тормозит и динамично разгоняется без рысканий. И, что не менее важно, за уже сотни километров, пройденные машинами Chery, все "когти" в их колесах остались на своих местах. В итоге на заснеженных трассах и в скользких поворотах второстепенных дорог автомобиль на шинах Gislaved ведёт себя предсказуемо, в чем неоднократно убедились участники автопутешествия.