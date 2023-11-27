В Екатеринбурге снежный парк Маяковского открывает зимний сезон

Зимний сезон открывает парк Маяковского в Екатеринбурге. Тинькофф Горка уже работает, а 2 декабря в 16:00 снежный сезон в парке стартует официально, когда зажгутся огни на главной елке, а также гирлянды на всей центральной аллее. В этот день в парке состоится праздник.

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«Театр теней ТОХОТ расскажет красивую зимнюю историю о Настеньке и Морозко, а Дед Мороз и Снегурочка добавят новогоднего настроения и проведут для гостей интересную программу, будет и трогательный сюрприз, – рассказали в pr-службе парка. – В новогоднюю ночь парк будет открыт до 4:00, если позволит погода. В каникулы мероприятия у ёлки и в других локациях парка будут идти ежедневно. Если позволит погода, будут работать и аттракционы».

В середине декабря в парке Маяковского откроются 10-метровая ледовая горка, а также бесплатные горки для малышей и лабиринт. Рядом будет фудкорт и теплый инфоцентр.

Открытие катка «Северное сияние» тоже запланировано на середину декабря, но точная дата зависит от погоды. Запланирована программа из трибьютов – от Бритни Спирс до Муслима Магомаева, диджеи, а также воскресные концерты классической музыки днём. Каток будет работать ежедневно. В середине декабря откроется также новая лыжная база справа от Летнего театра.