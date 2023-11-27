«Аэрофлот» предложил пассажирам из Сочи бесплатный перенос даты вылета 27 ноября

В связи с неблагоприятными погодными условиями авиакомпания «Аэрофлот» предложила пассажирам, которые должны вылетать из Сочи 27 ноября, бесплатно заменить дату вылета. Скорректировать ее можно в пределах 24 часов от времени, указанного в билете. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

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Уточняется, что из-за неблагоприятных метеоусловий транспортная доступность аэропорта Сочи затруднена.

— По вопросам переноса даты и возврата обращаться по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, — говорится в заявлении на сайте авиакомпании «Аэрофлот».

В Краснодарском крае наблюдается штормовая погода с усилением ветра и ливнями. За время разгула стихии в регионе пострадали пять человек, один погиб. Всего на территории Краснодарского края действует семь штормовых предупреждений.