Россияне не отменили поездки на юг России из-за шторма

Россияне решили не сдавать билеты в направлении юга России, несмотря на сильный шторм в этой части страны.

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"Да, береговая инфраструктура пострадала, но сами пансионаты и другие учреждения не разрушены. Тем более ситуация уже нормализуется: все разгребают, убирают, восстанавливают набережные", - сказал он.

По его словам, туроператоры готовы пойти на встречу тем туристам, которые решат повременить с поездкой. Тур можно будет отменить, заменить или перенести.

"Такие просьбы не массовые, а единичные. Подобная ситуация происходит не в первый раз: как только наступает ранняя зима или весна, возникают катаклизмы на Черном море", - отметил Барзыкин.

Эксперт добавил, что неблагоприятные погодные условия обычно заканчиваются через пару дней, поэтому для туриндустрии шторм не должен принести серьезных последствий.