На Кубани будут развивать промышленный туризм
Краснодарский край стал участником федеральной программы по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность».
Развитие промышленного туризма может помочь молодежи определиться с будущей профессией, сформирует кадровый резерв. Это также демонстрация достижений региона и рост его инвестиционной привлекательности, продвижение товаров местных производителей.
- По итогам образовательной программы в регионах-участниках будут разработаны индустриальные и межрегиональные маршруты, детские просветительские проекты, программы стажировок для студентов, экопросветительские программы, музейные экспозиции, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.