На Кубани будут развивать промышленный туризм

Краснодарский край стал участником федеральной программы по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность».

Развитие промышленного туризма может помочь молодежи определиться с будущей профессией, сформирует кадровый резерв. Это также демонстрация достижений региона и рост его инвестиционной привлекательности, продвижение товаров местных производителей.