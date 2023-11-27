Стали известны популярные авианаправления накануне Нового года
Москва в конце текущего года возглавляет топ-10 городов по количеству покупок авиабилетов на перелеты внутри страны (25,%). В пятерку лидеров входят Санкт-Петербург (12,4%), Сочи (10,5%), Калининград (3,7%), Екатеринбург (3%). Об этом пишет RT.
Также в список вошли Минеральные Воды (2,9%), Самара (2,6%), Тюмень (2,5%). Замыкают топ-10 Мурманск (2,3%) и Уфа (2,2%). Если говорить о перелетах за границу, то наиболее востребованным направлением стал Пхукет (16,3%).
Кроме того, туристы отправляются в Ереван (7,7%), Бангкок (7,4%), Стамбул (6,9%), Дубай (6,9%), Баку (5%), Анталью (3,3%), Душанбе (2,8%), Алма-Ату (2,5%).