Во сколько обойдется новогоднее путешествие в Карелию

Эксперты рассказали, что туров в Карелию на Новый год осталось немного. У ведущих туроператоров направления уже закрыты места в 50 % заездов на пиковый период.

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«Новогодние заезды в Карелию в этом году бронируются лучше, чем в прошлом. Спрос вырос в 1,5 раза», – пишут аналитики АТОР со ссылкой на участников рынка.

Эксперты добавляют, что на рост спроса повлияла хорошая транспортная доступность и стоимость экскурсионных новогодних программ в этот регион.

Путешественники интересуются посещением горного парка Рускеала, Кижи и Валаама, а также туристы хотят попасть в гости к карельскому Деду Морозу.

В структуре спроса в праздничный период преобладают бронирования с захватом 31 декабря. Уже реализовано 50% туров. Поездка от «СканТур» из Петербурга на три – пять дней обойдутся не меньше, чем в 30 тыс. рублей.

Coral Travel предлагает несколько программ. Три дня на вотчине карельского Деда Мороза будут стоить 15,2 тыс. рублей, заезд – с 30 декабря.