Челябинский аэропорт принял двухмиллионного пассажира
Сегодня международный аэропорт имени Игоря Курчатова обслужил юбилейного - двухмиллионного - пассажира.
Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, перешагнула этот рубеж пассажирка Полина Мушкета, вылетавшая в Сочи вместе с мужем и шестилетним сыном.
В честь этого знаменательного события генеральный директор аэропорта Виталий Кашин вручил ей сертификат на обслуживание в бизнес-зале аэропорта, а авиакомпания подарила бесплатный перелет в любую точку страны.
Кстати
По данным на первое июля, с 1 января аэропорт обслужил 966 тысяч пассажиров. Рост к аналогичному периоду 2022 года составил 20 процентов.