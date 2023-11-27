Челябинский аэропорт принял двухмиллионного пассажира

Сегодня международный аэропорт имени Игоря Курчатова обслужил юбилейного - двухмиллионного - пассажира.

Челябинский аэропорт принял двухмиллионного пассажира
© Российская Газета

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, перешагнула этот рубеж пассажирка Полина Мушкета, вылетавшая в Сочи вместе с мужем и шестилетним сыном.

В честь этого знаменательного события генеральный директор аэропорта Виталий Кашин вручил ей сертификат на обслуживание в бизнес-зале аэропорта, а авиакомпания подарила бесплатный перелет в любую точку страны.

Кстати

По данным на первое июля, с 1 января аэропорт обслужил 966 тысяч пассажиров. Рост к аналогичному периоду 2022 года составил 20 процентов.