Горнолыжные склоны в Москве: где можно покататься в пределах города

В Москве открылись первые горнолыжные склоны.

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«Вечерняя Москва» узнала, где можно покататься в этом сезоне, не выезжая за пределы города.

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Первый пошел

Молодежная

1-я Крылатская ул., 1

Горнолыжный комплекс в Крылатском открыл склон «Инструкторский» уже сегодня.

— Название говорящее. На склоне можно заниматься только с инструкторами наших аккредитованных школ. Прокат будет работать с 9 до 22 часов, — сообщает администрация комплекса в социальных сетях.

Посетители комплекса «Лата Трек» могут выбрать одну из нескольких горнолыжных школ и воспользоваться услугами инструкторов.

Так, к примеру, в одной из школ стоимость часового занятия с инструктором в будний день составляет 2700 рублей, в выходные и праздники — 3800 рублей.

Елизавета Богданова, пятикратная чемпионка России по хафпайпу, последние два года работает тренером в одной из школ на территории «Лата Трек». Она уверяет, что учиться у профессионалов гораздо безопаснее, эффективнее и в конечном итоге выгоднее, нежели самому.

— Тренер учит кататься поэтапно, а не как часто делают друзья: «Встегивайся, и погнали». Тренер дает правильную технику. Тех, кто учился у профессионалов, всегда заметно на склоне, их техника и стиль отличаются от самоучек, — говорит Елизавета Богданова.

Сейчас на горнолыжном комплексе оснежают сразу несколько трасс. Следующий на очереди «Спортивный». Если своего снаряжения нет, его можно взять напрокат.

Стоимость горнолыжного или сноубордического комплекта в будние дни — 1000 рублей в час для взрослых и 600 рублей для детей. В выходные — 1200 и 800 рублей соответственно. Стоимость подъемника варьируется в зависимости от времени суток и дня недели — от 50 до 110 рублей.

Немного южнее

Нагорная

Электролитный пр-д, 7б

Горнолыжный комплекс «Кант» на днях открыл свой первый склон для свободного катания.

Учебные трассы заработали еще раньше. В «Канте» также можно воспользоваться услугами инструкторов, причем даже для детей в возрасте от трех до шести лет.

Часовое индивидуальное занятие в будни стоит от 3200 до 3900 рублей в зависимости от времени, в выходные — от 4450 до 5600. Занятия в группе обойдутся дешевле, можно приобрести абонемент на несколько занятий.

Карточка-допуск на 2300 баллов в горнолыжном комплексе «Кант» обойдется в 2000 рублей. Стоимость од ного подъема в зависимости от времени суток и дня недели — от 70 до 125 баллов.

Аренда горных лыж и палок в будние дни — от 1280 рублей в час, в выходные — от 1800. Сноубордический комплект в будний день обойдется в 1060 рублей в час, в выходные — 1560 рублей в час.

Воробьевы, ждите!

Воробьевы горы

Косыгина ул., 28

Горнолыжный комплекс «Воробьевы горы» уже вовсю готовится к грядущему сезону.

Снегопушки работают в полную силу. Открытие состоится в начале декабря.

В пресс-службе комплекса сообщают, что для запуска горнолыжного склона необходимо более 70 тысяч кубических метров снега. В этом сезоне заниматься на склонах комплекса смогут как профессиональные спортсмены, так и любители лыж и сноуборда. Цены пока не анонсировали. В прошлом году стоимость одного часа по учебному тарифу составляла 600 рублей для взрослых и 300 рублей для детей в будни, 700 и 500 рублей в выходные соответственно.

Карточка на пять подъемов для взрослых стоила 400 рублей, для детей — 250 рублей в будни, 500 и 350 рублей в выходные.

При горнолыжном комплексе работает школа. Стоимость одного индивидуального занятия в прошлом сезоне стоила 2700 рублей в час по будням и 3600 в час по выходным. Как и на других городских горнолыжных комплексах, на «Воробьевых горах» есть прокат инвентаря. Для опытных спортсменов будет работать площадка, оборудованная специальными фигурами для выполнения трюков.

Тем временем

В предстоящее воскресенье, 26 ноября, стоимость проезда на Московской канатной дороге снизят на 50 процентов, а для пассажиров с инициалами МКД проезд будет бесплатным. Связано это с тем, что дороге, соединившей Воробьевы горы и «Лужники», в этот день исполнится пять лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Коротков, инструктор по горным лыжам и сноуборду:

— Горнолыжное снаряжение сильно подорожало, однако и сейчас можно найти лыжи и сноуборды по приемлемым ценам. Вполне можно купить подержанный инвентарь, главное — удостовериться в его достойном состоянии: целы ли канты и скользяк, не вырваны ли закладные, цела ли резьба.

КСТАТИ