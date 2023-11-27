Пермские туристы побывали на «острове мертвых»

Туристы посетили пермский «остров мертвых», который впервые обнажился из-за обмеления Камы

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По легендам, здесь расстреливали противников советской власти.

Уникальное событие произошло в эти месяцы в Прикамье: остров, долгое время спрятанный под водой в районе Мотовилихинских заводов, из-за обмеления реки Камы вновь обнажился. На него пошла экспедиция туристов. Этот остров долгие десятилетия был скрыт под водой после строительства КамГЭС в 1950-х годах.

Как сообщает 59.ru, название «остров мертвых» имеет мрачное происхождение, связанное с предполагаемыми расстрелами противников советской власти в начале XX века. Однако Василий Вавилов, директор туроператора «Доступный Урал», уточнил, что обнаруженный остров не связан с этими трагическими событиями.

Исследователь интересовался историей острова и убедился, что настоящий «остров мертвых» находится в другом месте, ближе к керосиновым складам Братьев Нобель. Решив поделиться этим открытием с публикой, Вавилов организовал экспедицию для своего тревел-блога.

Путешествие началось 25 ноября: туристы сплавлялись на каяках по Каме, обнаружили якорь, остатки дебаркадера, и даже спасли утку, которая оказалась в беде. Василий описал нелегкие условия путешествия из-за сильного холода, но, благодаря солнечной погоде, они благополучно добрались до цели.

Осмотрев достопримечательности острова, они отправились дальше вниз по реке, где столкнулись с ледяным наростом на веслах. Тем не менее, путешествие продолжалось, и после трех часов сплава, туристы благополучно вернулись на берег.