Вильфанд сравнил "шторм века" в Крыму с бурей, погубившей флот в Крымскую войну
Обрушившийся на Крым шторм стал самым мощным за историю наблюдений, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По словам Вильфанда, прошедший удар стихии может быть сопоставим с бурей, которая обрушилась на Балаклаву 14 ноября 1854 года. Тогда серьезные повреждения получила флотилия европейских стран, участвовавших в Крымской войне. Затонули более 30 кораблей.
"Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений", - пояснил синоптик.
Мощный ураган, пришедший из Турции, обрушился на Крым и все черноморское побережье в минувшее воскресенье. На западном побережье полуострова порывы ветра достигали 40 метров в секунду, на море поднялись восьмиметровые волны.
По данным МЧС, в результате урагана в Крыму один человек пропал без вести, еще четверо пострадали.
Глава республиканского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров пережил "конкретный армагеддон".