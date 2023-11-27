В России ожидается рекорд по открытию термальных комплексов

В следующем году ожидается рекордное количество открытий в России термальных комплексов - помещений, где можно воспользоваться сразу несколькими видами бассейнов и саун. Термы открываются в том числе в торговых комплексах.

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Весь прошлый год рынок провел в раздумьях - кого привести на место ушедших иностранных арендаторов, занимавших большие площади, рассказывает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Были разные идее, в том числе и о том, что можно переделать эти площади под спортивную, досуговую функцию, под термы. Многие на это решились, отмечает Хакбердиева: в следующем году будет рекорд по вводу термальных комплексов, в том числе и в составе ТЦ.

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По подсчетам NF Group, к 2026 году рынок термальных комплексов в России увеличится в более чем два раза. Сейчас в России функционируют более 40 объектов. На Приволжский и Уральский федеральный округа приходятся 33% и 25% действующих площадей, на Центральный федеральный округ - 17%. На этапе строительства находится около 400 000 кв. м новых проектов, большая их часть - в Приволжском федеральном округе. Около 90% планируемых к запуску термальных комплексов будут представлены в городском формате - как правило, в торговых центрах и отдельно стоящих зданиях. Пока же 43% площадей терм расположены в отелях и на базах отдыха.

В Германии, для сравнения, действуют около 10 тысяч таких комплексов, отмечал гендиректор компании "Термопорт" Кирилл Назаров. Поэтому рынок огромен, есть, куда расти, считает он. Планы операторов тоже огромны: одна из компаний предполагает открыть около 300 комплексов, другие - по несколько десятков.

Между тем, оценить эффект от открытия в ТЦ термальных комплексов пока сложно, отмечает Хакбердиева. С фитнесом есть частичный кросс-сейлинг (попутные продажи других товаров и услуг), говорит эксперт. Посетители фитнеса после занятий активно пользуются общепитом, заходят в магазины. С термами ситуация сложнее - это вещь в себе: там можно и поесть, и отдохнуть, после чего уставшим сесть в машину и уехать. Пока очевиден только один эффект: открытие термального комплекса может сформировать у посетителей привычку к локации, так что они начнут чаще посещать этот ТЦ.

С другой стороны, как отмечали эксперты на конференции Mallpick, семейные развлечения - детские развлекательные центры, а возможно, и термальные комплексы, дают торговым центрам больший положительный эффект, чем, например, просто фудкорт. В фастфуд зачастую идут подростки, которые просиживают там часами, почти ничего не покупая. Тогда как в детские развлекательные центры или термы идут более состоятельные семейные люди, которые параллельно тратят деньги на другие услуги и покупки в магазинах.