Краснодарский край накрыл шторм века: туристы лезут в море

На Краснодарский край надвигается небывалый шторм. Пик активности стихии предполагается сегодня ночью, сообщили в администрации Анапы.

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«26 и 27 ноября в районе от Анапы до Джубги ожидается сильное волнение моря. Высота волн 6–8 метров, зыбь от Юго-Запада, ветер 23–28 м/c, местами порывы до 35 м/с», – сообщили в администрации города.

Свои рекомендации дали и в управлении гражданской обороны и защиты населения. В ближайшее время людям посоветовали не подходить к морю и к самой воде, пишет livekuban.ru. Несмотря на штормовое предупреждение, некоторые туристы заходят в воду, продолжают купаться.

Жители Краснодара публикуют в Сети видеоролики о том, что с многоэтажек срывает крыши, а около парка «Солнечный остров» штормовой ветер обрушил на дорогу металлическую конструкцию. Также пострадал автомобиль, на который стихия повалила забор.

Сообщается, что в Таганрогском заливе и восточной части Азовского моря порывы ветра могут достичь скорости 30–32 м/с, а нагон ветровой волны поднимется на 10–15 сантиметров выше неблагоприятных отметок, сообщает 93.ru.

Власти Краснодарского края также призвали людей не отправляться на прогулки к Черному морю, так как высота волн может достичь семи метров и привести к выносу камней.