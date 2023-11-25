Специалист высказался за безвиз для индивидуальных туристов из Китая

«Четыре года я объясняю, что настоящий, выгодный для страны въездной туризм из Китая – это индивидуалы, которые в гробу видали все эти наши идеи про групповые списки, электронные визы и прочее. Вот эти люди и везут деньги в США, Европу, Австралию и Сингапур. А не группы крестьян и пенсионеров из Урумчи», – написал он в Телеграме.

Туроператоры по въездному туризму считают, что суждения о «низкой доходности» от приема китайских гостей были актуальны лет десять назад, а сейчас это скорее миф. Однако трудно не согласиться с тем, что безвизовый въезд и для индивидуальных туристов из Поднебесной давал бы еще больше прибыли и нашим туркомпаниям, и бюджету. Ведь наиболее обеспеченные путешественники, готовые тратить на отдыхе много, как правило, предпочитают поездки по собственной программе, а не в составе групп.