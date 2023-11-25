Специалист высказался за безвиз для индивидуальных туристов из Китая

Зампредседателя Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян полагает, что России был бы выгоден безвизовый прием не столько организованных туристических групп из Китая, сколько индивидуальных туристов из этой страны.

Специалист высказался за безвиз для индивидуальных туристов из Китая
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«Четыре года я объясняю, что настоящий, выгодный для страны въездной туризм из Китая – это индивидуалы, которые в гробу видали все эти наши идеи про групповые списки, электронные визы и прочее. Вот эти люди и везут деньги в США, Европу, Австралию и Сингапур. А не группы крестьян и пенсионеров из Урумчи», – написал он в Телеграме.

Туроператоры по въездному туризму считают, что суждения о «низкой доходности» от приема китайских гостей были актуальны лет десять назад, а сейчас это скорее миф. Однако трудно не согласиться с тем, что безвизовый въезд и для индивидуальных туристов из Поднебесной давал бы еще больше прибыли и нашим туркомпаниям, и бюджету. Ведь наиболее обеспеченные путешественники, готовые тратить на отдыхе много, как правило, предпочитают поездки по собственной программе, а не в составе групп.

С тем, что именно индивидуалы принесут деньги в нашу казну, согласны 30% участников опроса по теме в тг-канале «Крыша ТурДома». За безвиз только для тургрупп из Китая высказалось всего 5%. А самый популярный вариант ответа – визовые послабления должны быть взаимными, так считают 43% респондентов.