Куда поехать на Новый год: 5 красивых мест России

До Нового года осталось чуть больше месяца, а значит, пора подумать о том, как интересно и с пользой провести эти долгожданные праздничные дни.

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В последнее время все чаще россияне выбирают туристические поездки по родной стране.

Предлагаем и вам не упускать возможность и отправиться куда-нибудь в новогодние каникулы, чтобы сменить обстановку и получить массу новых впечатлений. Так какие же российские регионы наиболее популярны?

1. Алтай

Не секрет, что Алтай – крайне популярное туристическое направление, особенно летом. Однако и в зимний период туристы смогут насладиться великолепной алтайской природой. Предлагаем вам совершить путешествие по Чуйскому тракту, который соединяет Россию и Монголию. Не оставит равнодушным также и окрестности вблизи села Чемал, где вы сможете по-настоящему отдохнуть и полюбоваться красотами реки Катунь. Кроме этого, однозначно стоит увидеть и Телецкое озеро, которое зимой становится гигантским катком.

2. Камчатка

На Камчатке у вас будет уникальная возможность встретить Новый год первыми. Также вы точно испытаете фейерверк незабываемых эмоций, отправившись на снегоходах к Горелому и Мутновскому вулканам.

3. Дагестан

Обязательно посетите Дербент – старинный город, находящийся всего в 125 км от Махачкалы. И, конечно же, вас порадует дагестанское гостеприимство, особенно кухня. Вы сможете оценить лепешки чуду, а также хинкал и шашлыки.

4. Пермский край

Пермский край – это в первую очередь Уральские горы с их невероятными зимними пейзажами и ездой на снегоходах. Также обязательно посетите Каменный город и полюбуйтесь сказочной природой близь Чусовой реки.

5. Мурманская область