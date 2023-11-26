Космодром Восточный принимает туристов

Российский космодром Восточный начал проводить экскурсии и принимать туристов. К территории космодрома можно приехать на поезде, группу туристов на вокзале встречает автобус.

Поскольку проезд в город Циолковский, как и на Восточный, закрыт, попасть туда можно только на спецтранспорте. На каждого экскурсанта надевают именной бейдж, после этого гостей ознакомят с тем, как работает первый российский гражданский космодром.