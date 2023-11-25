Минтранс Кузбасса рассказал о планах сохранить одинаковые цены авиабилетов до Шерегеша и Новокузнецка

Власти Кемеровской области планируют сохранить одинаковые цены на авиаперелеты до Шерегеша и Новокузнецка, чтобы добираться до конечной точки без пересадок было проще.

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Министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан рассказал, что цены на авиабилеты до Новокузнецка и проектируемого аэропорта в Шерегеше планируется поддерживать на одном уровне.

По мнению директора аэропорта Новокузнецка Кирилла Ермакова, часть пассажиров будет добираться до горнолыжного курорта с пересадкой в Новокузнецке, так как этот вариант выгоднее. Низкая цена билета, как он отметил, будет обусловлена разной заполняемостью самолётов.

– Авиакомпании устанавливают цены на свои билеты самостоятельно. Но наша задача сделать так, чтобы стоимость была приблизительно одинаковой, чтобы пассажир выбирал именно ту точку, куда ему нужно. Стоимость билета можно сделать дешевле за счет субсидий, тарифы все же должны быть одинаковыми, – ответил глава регионального Минтранса.