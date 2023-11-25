В Ленобласти запустят новый туристический маршрут

В него войдут восемь православных достопримечательностей. В Ленинградской области появится еще один туристический маршрут, который будет рассчитан на два дня.

За это время гости и жители региона смогут ознакомиться со многими историко-культурными объектами. Так, маршрут охватит следующие восемь православных достопримечательностей области: Церковь Феодора Стратилата в Кисельне, Церковь Троицы Живоначальной в Иссаде, Собор Рождества Богородицы в Новой Ладоге, Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Сясьстрое, Церковь Александра Свирского в Паше, Церковь Николая Чудотворца в Доможирово, Церковь Николая Чудотворца в Лодейном Поле и Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь.